Horóscopo de hoy, 4 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para generar tareas o proyectos nuevos y resolver lo pendiente. Amor: se avecinan novedades de la pareja que llenarán de gratificaciones a la familia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con gran habilidad esclarecerá una situación negativa que no favorece a su negocio. Amor: su carácter apacible vencerá una valla y captará la atención de cierta persona.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su visión aguda de las cosas hará que descubra el modo de aumentar beneficios. Amor: logrará encuentros agradables que favorecerán una cita; nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reuniones positivas con colegas le permitirán iniciar un proyecto con expectativas. Amor: notará que la persona que desea es renuente a acercarse, pero abrirá su corazón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá un conflicto enérgicamente y pondrá a las personas y las cosas en su lugar. Amor: le harán saber que hay momentos en los que se necesita pedir y dar con afecto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un asunto sin resolver le quitará el sueño pero surgirá una propuesta. Amor: no será más una sospecha porque se revelará que una persona no es quien dice ser.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: percibirá segundas intenciones con la llegada de gente poco confiable. Amor: los aspectos negativos, los roces y los conflictos, se disiparán y la armonía fluye.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: probará que uno de sus proyectos es un éxito y nadie podrá criticarle. Amor: posibilidad de romance a primera vista. Si genera una cita; todo resultará bien.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán problemas nuevos de otros viejos pero los resolverá. Amor: habrán discusiones y desencuentros pero un pequeño gesto cambiará todo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será atinado dedicar tiempo a los asuntos complicados y dejarlos atrás. Amor: la persona que más le importa aparecerá en el momento más inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto inhabitual despertará su espíritu creativo y logrará un éxito. Amor: el tiempo de la pareja se llenará con momentos gratos y vida social divertida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente del entorno generará errores. Los ayudará pero con una lección. Amor: compartirá dulces vivencias en la pareja y se consolidará la armonía en la intimidad.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CÁLIDA Y ALGO POSESIVA PERO NO DEMUESTRA AFECTO A SU PAREJA EN PÚBLICO.