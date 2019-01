Estas son las claves (infaltables) para vestir bien en la oficina 

La oficina puede ser un terreno minado si no damos la impresión correcta. Y parte de esa primera presentación es el modo en que vestimos: qué prendas decidimos usar, qué zapatos lucimos y hasta cómo accesorizamos nuestro look. Todo importa. Por eso, resulta imprescindible saber qué ponernos (y qué no) a la hora de elegir nuestro look para la oficina y así dar la imagen de boss que buscamos.

La primero es despejar la incógnita del buen vestir: ¿qué significa realmente vestir bien? ¿acaso no es una cuestión meramente personal? Totalmente y debe seguir siéndolo. Sin embargo, cuando hablamos del terreno laboral, existen algunas prendas que lideran nuestro armario como las camisas blancas, blazers, trajes sastres de falda midi y tacones negros. Pues bien, es hora de olvidarlos. No por completo, pero al menos un poco.

Vestir bien para ir a la oficina no significa lucir aburridas, por el contrario es momento de sacar toda nuestra personalidad a flote (conservando algunos códigos por supuesto). Aquí algunas claves.

Total black

Una de las reglas más conocidas en el terreno de la moda es que el negro nunca falla. Nunca. Opta por un look totalmente negro si no sabes qué ponerte y buscas lucir discreta, sofisticada y muy (pero muy) estilizada.

Para darle un toque extra, elige prendas con texturas interesantes que le den ese plus al look e introduce color en los accesorios como los aretes, zapatos, el bolso o el maquillaje.

La infaltable falda midi

La falda es una de las piezas básicas del verano. Sin embargo, resulta un poco complicada llevarla al trabajo: ¿qué largo es el adecuado para llevar? Sin duda alguna, es hora de hablar del largo midi.

Esta falda te permitirá crear looks fuera de serie y al mismo tiempo cómodos y frescos. Puedes llevarla con un camiseta o una blusa en la parte superior.

Total look

Si eres arriesgada y siempre buscas dejar huella a la hora de vestir, elige un total look para un día en la oficina. Aprovecha la estación y opta por colores vibrantes que te llenen de energía e inspiren para el resto del día.

Puedes combinar un blazer con un short o una blusa con un palazo. El límite lo pones tú.

Full accesorios

Para aquellos días en los que la creatividad no da más, elige un uniforme en el que te sientas cómoda. Puede ser un jean, con una camiseta básica, un blazer y un par de sandalias altas. ¿El toque especial? Los accesorios.

Opta por collares en layering, aretes XL, bolsos con diseño y demás accesorios para elevar tu look al siguiente nivel.

Para conocer las claves (infaltables) para vestir bien en la oficina en imágenes, recorre la galería que acompaña esta nota.