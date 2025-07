El feriado largo por Fiestas Patrias es la excusa perfecta para salir de la rutina y compartir tiempo de calidad con quienes más queremos y eso incluye a nuestros engreídos de cuatro patas. Si aún no sabes qué planes hacer, aquí te dejamos cuatro opciones pet friendly en Lima donde tu mascota será la gran protagonista.

1. Parque Mundo de los 4 Patas (Surco)

Ubicado dentro del Parque Voces por el Clima, este espacio ha sido diseñado especialmente para que los perritos corran, salten y se diviertan a lo grande. Cuenta con juegos, circuitos y zonas amplias para liberar energía. La entrada es completamente gratuita y también el estacionamiento.

Dirección: avenida Los Castillos con jirón General Belisario Suárez en Santiago de Surco

Horario de atención: lunes a jueves de 10 a. m. a 8 p. m., / viernes, sábado y domingo de 10 a. m. a 10 p. m.

2. Lulú Puppy Party (San Borja)

¿Tu engreído es de los que aman el lado dulce de la vida? Entonces Lulú Puppy Party es el lugar ideal. Esta pastelería para mascotas ofrece una variedad de postres especialmente preparados para ellos, además de boxes de cumpleaños, ropita y rincones decorados para sacarte las mejores fotos juntos.

Dirección: Jirón Moisés Mendelssohn 288, San Borja 15034

Horario de atención: Lun: 2-8PM / Martes a Sáb: 12-8PM / Dom: 12-6PM

El plan perfecto: jugar, correr y llenarlos de cariño.

3. Refugio (Surco)

Un lugar pensado para desconectarse del caos y reconectar con tu mascota. Refugio ofrece áreas verdes, spots tranquilos para descansar y una carta baker hecha especialmente para los perritos. También encontrarás puntos para recargar energías y disfrutar del momento.

Dirección: Av. Javier Prado Este 4492, Santiago de Surco 15023

Horario de atención: Domingo a miércoles 8 a.m. a 10 p.m. / Jueves 8 a.m. a 12 a.m. / Viernes y Sábado 8 a.m. a 1 a.m.

4. Parque Canino Esperanza (Magdalena)

Es considerado el parque canino más grande del Perú, y no es para menos. Abierto las 24 horas del día (excepto los lunes), cuenta con amplias zonas de juego, bebederos, áreas separadas y estacionamiento. Es ideal para quienes viven en la zona o buscan una opción libre y segura para que sus perros hagan nuevos amigos y se diviertan sin parar.

Dirección: Jr. Trujillo con Jr. Arica, Magdalena del Mar

Horario de atención: Abierto 24/7 (cerrado los lunes)

Ya sea que tu plan sea correr, engreír, descansar o celebrar, lo importante es que lo hagas al lado de tu mascota. Ellos no solo nos acompañan, también nos llenan de alegría y este feriado, es hora de devolverles un poco de todo ese amor.

Si quieres ser parte del cambio y deseas ayudar a perros en estado de abandono, ingresa a wuf.pe/clubwuf, y descubre todos los planes de ayuda.