¿Por qué importa el horario?

Durante las horas más cálidas del día, generalmente entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., el sol está en su punto máximo y las superficies como la acera o el asfalto pueden alcanzar temperaturas que queman las patas sensibles de los perros. Además, ellos están más expuestos al riesgo de deshidratación y golpe de calor si realizan actividad física intensa en estas horas.

Horarios recomendados para pasear

Los expertos coinciden en que lo más seguro es programar los paseos durante las horas de menor calor:

Temprano por la mañana: antes de las 8:00 a.m., cuando la temperatura aún es baja y las superficies no han absorbido el calor del sol.

antes de las 8:00 a.m., cuando la temperatura aún es baja y las superficies no han absorbido el calor del sol. Por la tarde: entre las 4:30 p.m. y 6:00 p.m., cuando la intensidad del sol comienza a disminuir y el ambiente se vuelve más tolerable, aunque siempre debemos evaluar la temperatura del suelo antes de salir.

entre las 4:30 p.m. y 6:00 p.m., cuando la intensidad del sol comienza a disminuir y el ambiente se vuelve más tolerable, aunque siempre debemos evaluar la temperatura del suelo antes de salir. Finales de la tarde y noche: después de las 7:00 p.m., cuando el sol ya se ha puesto y el entorno es más fresco.

Estos horarios permiten que tanto tú como tu mascota disfruten de un paseo confortable y seguro, reduciendo significativamente el riesgo de problemas relacionados con el calor.

Consejos adicionales para paseos seguros

Inspecciona el suelo

Antes de salir, coloca el dorso de tu mano sobre la acera durante unos segundos: si no puedes aguantarlo, tampoco es seguro para las patas de tu perro. El asfalto puede estar mucho más caliente de lo que indica el termómetro.

Mantén hidratación constante

Lleva agua fresca y un recipiente portátil para que tu mascota pueda beber durante el paseo. Ofrecer agua cada 15–20 minutos ayuda a prevenir la deshidratación.

Cuidar su bienestar es el mejor gesto de amor. Un gesto que lo dice todo: hidratarlo es cuidarlo. Haz de cada parada un momento de frescura y amor en su paseo favorito. (Imagen generada por IA)

Busca sombra y superficies frescas

Opta por zonas con árboles o pasto siempre que sea posible. El pavimento caliente no solo quema patas, sino que también aumenta la temperatura corporal de la mascota.

Adapta la duración y la intensidad

Durante los días de calor extremo, considera paseos más cortos o varias salidas breves en vez de una larga caminata. Algunas razas, como los de hocico chato son especialmente sensibles al calor y requieren aún más cuidado.

Aprende a reconocer signos de golpe de calor

Si tu perro muestra jadeo excesivo, encías muy rojas, debilidad, vómitos o colapso, busca sombra inmediata, ofrécele agua y consulta a un veterinario cuanto antes. Estos son signos de una situación de emergencia.

Si estás considerando adoptar a tu nuevo mejor amigo peludo, ten en cuenta toda esta información para que sus primeros veranos contigo sean saludables y felices. En www.wuf.pe/adopta puedes conocer a perros y gatitos que esperan una segunda oportunidad y encontrar información para iniciar un proceso de adopción responsable.

¡Tu compañero ideal podría estar ahí esperándote!