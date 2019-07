Lionel Messi: un jugador ausente a pesar de estar dentro de la cancha | OPINIÓN

“No está siendo mi mejor Copa América ni la que esperaba” comentó un reflexivo Lionel Messi en zona mixta tras el triunfo de Argentina ante Venezuela por 2-0 que le permite ingresar a las Semifinales de la Copa América. El siguiente rival será el anfitrión Brasil, un equipo al que no puede derrotar en este certamen desde hace 28 años. Una deuda pendiente del rosarino es ganar un título con su selección.

Lo que para Messi es preocupante (no estar conforme con su rendimiento en la Copa), significa una renovación de confianza para la selección argentina, porque ha conseguido prescindir del ‘10’ y volver a futbolistas más jóvenes en sus nuevos protagonistas, el más resaltante: Lautaro Martínez, quien milita en el Inter de Milán. 'Laucha' ya igualó lo hecho por la ‘pulga’ en su debut (Venezuela 2007) con dos goles. A él se suman nombres como el de Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso que también abren la puerta hacia una próxima generación de futbolistas argentinos.

-Messi admitió su bajo rendimiento: “No estoy haciendo la Copa América que esperaba” | VIDEO



-Scaloni defendió a Leo Messi: “Aporta mucho para nosotros; no hay ninguna duda”



El debut de Messi fue amargo. Derrota contra Colombia por 2-0 y haber conseguido solo dos remates a puerta lo exponen a las miradas de sus detractores. Con Paraguay, la situación fue peor. A pesar de su gol de penal, no tuvo una buena eficiencia con los pases (65% de precisión) y solo dos tiros al arco. Con Qatar comenzó el resurgir argentino, Scaloni apostó por Martínez, dejó al capitán al medio, entre los dos delanteros y su rendimiento fue ligeramente superior que en los dos partidos previos. Sin embargo, ante Venezuela no tuvo el desempeño admirado por todos, parece que salir de Cataluña lo vuelve un jugador normal.

Sin duda, la selección argentina todavía deja serias dudas, pero ha conseguido mejorar su desempeño a comparación de los visto en los primeros dos partidos. Los contragolpes le están resultando. Pero Messi sigue desaparecido, porque no desdobla ni habilita. Por ello, surge la incógnita si Lionel Scaloni, su entrenador, debería seguir apostando por él.

Definitivamente siempre habrá lugar para Lionel Andrés. En primera instancia, porque no tiene todavía un reemplazante de jerarquía. También, porque Leo se siente bien con sus nuevos compañeros; ya no se la dan para que resuelva como pueda, está cómodo con el nuevo esquema, con Sergio Agüero y Martínez delante suyo. Ahora su misión es volver a aparecer como ha ocurrido antes. Sucedió ante Ecuador en Quito en la última fecha de las eliminatorias y en el infartante partido contra Nigeria en el Mundial.

‘Lio’ deberá transformarse en el crack mundial si sueña con ganarle a Brasil. Está a solo dos partidos de ganar su primer título con su selección, la Copa América, un torneo que no pudo conseguir el mismo Diego Armando Maradona. Él no juega solo, pero no en vano le dicen "el mejor futbolista del mundo".