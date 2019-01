Rayo Vallecano vs. Valladolid EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Rayo Vallecano vs. Valladolid por la fecha 18 de la Liga Santander en el Estadio José Zorrilla desde las 7:00 a.m. y con transmisión del canal 610 de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Rayo Vallecano vs. Valladolid abrirá la jornada del sábado después del parón por las celebraciones de fin de año. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Liga Santander.

El Real Valladolid, sin ganar los últimos dos partidos, y el Rayo Vallecano, en descenso y a tres puntos de la salvación, se miden en el José Zorrilla en busca de su particular regalo de Reyes Magos en forma de victoria para sus respectivas aspiraciones de permanencia.



El Real Valladolid ha pedido con antelación a los Magos que le traigan una victoria en este partido de la liga española, que se presenta como un choque "complicado", puesto que a pesar de que los madrileños son penúltimos, "cuentan con grandes jugadores".



Lo advirtió el técnico del equipo castellano, Sergio González, quien confía en que a sus jugadores no les pase factura el parón navideño o la euforia que supuso lograr un gol al final ante el Athletic, ya que es consciente de que una relajación puede resultar muy peligrosa.



Ese temor no se ha dejado ver durante los entrenamientos semanales, puesto que todos han llegado con muchas ganas y aspiran a seguir dando alegrías a una afición que, aprovechando las vacaciones de los más pequeños, han llenado los campos anexos para asistir y apoyar al equipo durante las sesiones de trabajo.



Poco amigo de los cambios, el técnico catalán presentará "al ochenta por ciento", según reconoció, la misma alineación que ante el Athletic, si bien todo apunta a que entrará Toni Villa por Leo Suárez, ya que el primero no pudo jugar ese encuentro.



Enfrente estará el Rayo, penúltimo de la clasificación con 13 puntos y a tres de la salvación que marca el Villarreal. Además es el peor visitante de la categoría junto con el colista y el segundo equipo más goleado de todo Primera, con 32 goles en 17 partidos.



Con estos números el Rayo visita Valladolid obligado, como mínimo, a puntuar, antes de cerrar la primera vuelta en Vallecas frente al Celta de Vigo.



El equipo que dirige Míchel afronta esta jornada esperanzado en que el parón navideño haya servido para relajar los ánimos y recuperar el optimismo de un grupo que lleva sufriendo toda la temporada y no sabe lo que es vivir fuera del descenso.



Para este partido Míchel cuenta con la importante baja del centrocampista belga Giannelli Imbula, al que sustituirá previsiblemente en la medular Álvaro Medrán.



La novedad más importante en la convocatoria es el regreso del extremo congoleño Gael Kakuta, que vuelve a una lista dos meses después tras superar unos problemas en la cadera.



Rayo Vallecano vs. Valladolid: horarios del partido

México 6:00 a.m.

Perú 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

España 1:00 p.m.



Rayo Vallecano vs. Valladolid: posibles alineaciones

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Toni Villa; Óscar Plano, Ünal.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Velázquez o Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Medrán, Comesaña, Álvaro; Trejo; y De Tomás.

FUENTE: EFE