Perú vs. Brasil: UNO x UNO de la selección en su caída ante la 'Canarinha'

La selección peruana cayó goleada 5-0 ante Brasil por la Copa América y complicó sus chances de clasificar a los cuartos de final. Y, aunque pareciera que un resultado así de abultado no resiste el análisis, es necesario adentrarnos en lo que fue encuentro y desmenuzar lo que mostraron cada uno de futbolistas de la bicolor.

Pedro Gallese (4): Cometió un error garrafal en salida en el segundo gol y le dejó el balón servido a Firmino. Sin embargo, tuvo un par de buenas atajadas y tapó un penal.

Luis Advíncula (4): Fue uno de sus actuaciones más chatas con la selección. No gravitó en ofensiva y, en defensa, Everton lo tuvo a mal traer todo el partido. Incluso sobre el final estuvo pasado de revoluciones. Pudo haberse ido expulsado.



Miguel Araujo (4): No lució sólido como en otros encuentros. Le costó jugar con la línea defensiva adelantada y perdió a su marca en varios ataques brasileños.

Luis Abram (4): Quedó desconcertado ante la calidad de los delanteros de la ‘Canarinha’. Además, se le vio desacomodado en cada ataque del ‘Scratch’.

Miguel Trauco (3): Volvió a ser un calco de lo que ha sido en los últimos partidos con la bicolor: ofensivamente inoperante y lo superaron con facilidad.

Yoshimar Yotún (3): No es ni la sombra de lo que fue en las Eliminatorias. No apoya en la marca a Tapia, no se muestra ,y ya no le otorga pase seguro al equipo.

Renato Tapia (3): Le quedó inmenso el mediocampo. Tiene mucho ímpetu pero luce desordenado e impreciso para la marca y también para el pase.

Andy Polo (3): Deambuló por la banda derecha. Se enredaba solo cuando tenía el esfério y no colaboró con Advíncula en la marca como se esperaba.

Christian Cueva (5): Era de los mejores antes de recibir el primer gol. No contuvo la salida de un Dani Alves que lo anuló con experiencia.

Jefferson Farfán (5): Así como Paolo quedó muy aislado del resto del conjunto nacional. Se desgastó corriendo detrás del balón ante la posesión brasileña.

Paolo Guerrero (5): No gozó de oportunidades para anotar y tampoco se las pudo fabricar. Hasta que fue cambiado se dedicó a pelear solo arriba.

Los que ingresaron:

Édison Flores (4): Entró con ganas, pero la intensidad y el claro dominio que impuso Brasil en ese momento del partido fue apagando su emotividad de forma gradual.

Christofer Gonzales (4): Lo metieron para intentar darle más tenencia del balón a la bicolor. Sin embargo, es difícil que esto se dé cuando el equipo nacional sufrió los noventa minutos para recuperar el esférico.

Josepmir Ballón (4): Poco pudo hacer ante la inmensa superioridad de Brasil en el medio campo. Pisó el campo de juego con un partido ya liquidado y con varios de los nuestros ya resignados.