PSG y Flamengo se enfrentan en un duelo de alto voltaje por la gran final de la Copa Intercontinental 2025, un partido que paraliza al fútbol mundial al reunir a dos potencias de Europa y Sudamérica. El campeón de la UEFA Champions League y el ganador de la Copa Libertadores chocan en un escenario neutral con el objetivo de consagrarse como el mejor club del planeta. A continuación, revisa a qué hora juegan PSG vs Flamengo, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de esta esperada definición.

El partido por la final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG vs Flamengo iniciará a las 12:00 p.m. de Perú y las 2:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el Ahmad Bin Ali Stadium.

¿A qué hora juega PSG vs Flamengo HOY?

El partido de PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025, se jugará este miércoles 17 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Ahmad Bin Ali Stadium.

Horarios del partido de PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025. Además, miras los canales que transmiten y dónde verlo online vía streaming.

Hora del partido, PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Canal TV para ver PSG vs Flamengo EN VIVO

La transmisión del partido por final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG vs Flamengo será transmisitido en DirecTV (DSports) para todo el Perú y Sudamérica. En streaming lo podrás ver por DGO. Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión va por Fanatiz, beIN Sports y fuboTV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Alineaciones de PSG vs Flamengo

PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Goncalo Ramos.

Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Goncalo Ramos. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Joao Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique.