Por Redacción EC

Perú es la sede oficial de los ISA World Surfing Games 2026, el prestigioso campeonato mundial de surf de tabla corta que reúne a 239 de los mejores tablistas de más de 50 naciones. El certamen se desarrollará del 6 al 15 de noviembre de 2026. Las potencias del surf mundial se miden en dos playas emblemáticas situadas a unos 50 kilómetros al sur de Lima.

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