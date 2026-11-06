Perú es la sede oficial de los ISA World Surfing Games 2026, el prestigioso campeonato mundial de surf de tabla corta que reúne a 239 de los mejores tablistas de más de 50 naciones. El certamen se desarrollará del 6 al 15 de noviembre de 2026. Las potencias del surf mundial se miden en dos playas emblemáticas situadas a unos 50 kilómetros al sur de Lima.

Punta Rocas, cuenta con uno de los complejos de alto rendimiento más modernos y grandes del mundo. Y Playa El Bosque, dará una rompiente que exigirá adaptabilidad y una lectura técnica impecable de las olas por parte de los atletas.

Lo que está en juego: Cupos a Los Ángeles 2028

Además de la gloria por equipos e individual, el torneo es de suma importancia estratégica en la ruta olímpica. Otorga dos plazas directas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: una cuota para el mejor equipo masculino y otra para el mejor equipo femenino de la clasificación general.

Team Perú en el ISA World Surfing Games 2026

La delegación peruana, que busca capitalizar su localía y superar la medalla de plata obtenida por equipos en la edición de 2025 en El Salvador, está integrada por seis destacados surfistas: