Motorola presenta en Perú la promoción “Motorola te lleva a la Formula 1″, una acción exclusiva que permitirá a los clientes que adquieran un equipo elegible de la marca y se registren en la landing de la promoción participar por uno de los cuatro paquetes de viaje todo incluido al GP de Sao Paulo 2026.

La promoción está vigente en Perú del 11 de septiembre al 18 de octubre de 2026. Para participar, se debe comprar un equipo elegible de las familias razr, signature o edge, registrarse en motorola.com.pe/sorteof1 y completar los datos solicitados.

¿Cómo participar de la promoción Motorola te lleva a la Formula 1®?

Compra un equipo: adquiere un smartphone Motorola de las familias razr, signature o edge durante el período de vigencia de la promoción. Regístrate: ingresa a motorola.com.pe/sorteof1 y completa el formulario de registro con los datos solicitados. Participa del sorteo: una vez completado el registro, quedarás habilitado para participar por uno de los cuatro paquetes de viaje a Formula 1® MSC Cruises Grande premio de Sao Paulo 2026.

¿Cuántos ganadores tendrá la promoción?

La promoción contempla cuatro ganadores, que recibirán un paquete de viaje cada uno.

El sorteo se realizará el lunes 19 de octubre de 2026 y los ganadores serán anunciados el jueves 22 de octubre de 2026.

¿Qué incluye el premio?

Cada ganador recibirá un viaje todo incluido para asistir a Formula 1® MSC Cruises São Paulo Grand Prix 2026.

El paquete contempla:

Pasaje aéreo de ida y vuelta.

Tres noches de hotel.

Traslados.

Alimentación.

Seguro de viaje.

Entrada de tres días para asistir a Formula 1® MSC Cruises São Paulo Grand Prix 2026.

El viaje se realizará del 5 al 8 de noviembre de 2026.

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