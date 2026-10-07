¿Quieres ir a la Fórmula 1? Conoce cómo participar por un viaje al GP de São Paulo 2026. (Foto: AFP)
¿Quieres ir a la Fórmula 1? Conoce cómo participar por un viaje al GP de São Paulo 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Motorola presenta en Perú la promoción “Motorola te lleva a la Formula 1″, una acción exclusiva que permitirá a los clientes que adquieran un equipo elegible de la marca y se registren en la landing de la promoción participar por uno de los cuatro paquetes de viaje todo incluido al GP de Sao Paulo 2026.

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