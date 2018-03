¿Te imaginaste alguna vez correr de espaldas? ¿Viste alguien hacerlo? Pues el 'retrorunning' es una forma alterna del running, donde el corredor va hacia atrás.

Sus orígenes

Esta modalidad se remonta hasta los años 20 y tiene como origen el Reino Unido. En la actualidad países como Estados Unidos, Italia, Irlanda, Alemania (donde nació la Federación Internacional en 2005) ganan más seguidores.

Competencias oficiales

​Hasta la fecha se han realizado 6 mundiales, el último tuvo como sede Berlín, en el que compitieron 350 personas de 21 países. Sin embargo, hay mucho más personas que lo practican a diario.

Para la española Sandra Corcuelo, pentacampeona del mundo de retrorunning, señala que para practicarlo se debe hacer el mismo calentamiento al correr.

"Muchas personas que me ven en la calle me saludan y me dan ánimos, pero realmente no se unen porque dicen que ya es suficientemente duro ir hacia delante", señaló en una entrevista a la BBC Mundo.

En los mundiales hay categorías desde 100 metros hasta los 10.000. Y también hay una prueba de fondo que es la media maratón. Shutterstock

Beneficios

​Según la campeona internacional, el principal beneficio del retrorunning es que evita lesiones, sobre todo porque reduce el impacto sobre las piernas.



Junto a su experiencia en el asfalto, existen dos estudios realizados por las universidades de Cardiff y de Milán en 2011 que señalan que los corredores en reversa golpean el suelo de un modo más suave, lo que ayuda a evitar lesiones en la rodilla

Además mejora la visión periférica y el equilibrio. Correr hacia atrás implica no tener dependencia de la vista, lo que permite desarrollar otros sentidos como el oído.