¿Quiénes son los peruanos que participarán en la Maratón de Tokio?

​Para este año serán cinco los peruanos que nos representarán en la Maratón de Tokio, competencia que empezó a disputarse en el 2007, pero que desde el 2013 se encuentra dentro de las seis mejores maratones en el mundo.

Una experiencia nueva

​Giannina Lepiani y Jacklyn Canales han participado en varias 42K, a lo largo de su carrera; sin embargo, la Maratón de Tokio será una prueba nueva y distinta.

"El entrenamiento ha sido muy fuerte, pues lo que se requiere en Tokio es tener una velocidad pues la carrera es plana", señala Jacklyn, quien empezó a practicar el running como hobbie pero desde hace seis años lo hace de forma profesional.

Por su parte, Gianina, con 14 maratones en su haber, espera completar con buen tiempo esta carrera y competir en la Maratón de Londres.



Asimismo, Jorge Carranza (56) de Perú Runners, y con cinco Marathon Majors, comenta que este tipo de carrera es una experiencia de otro nivel y la preparación previa juega un rol importante. "Así como entrenas, tienes que tener todo 'mapeado'. Es vital saber la altimetría del recorrido, conocer los puntos de hidratación, auxilio médico, el clima para esa fecha, baños, etc".



Él se inició en el running por un tema de salud, pero con los años se dio cuenta que era un deporte que lo complementa tanto personal como profesionalmente. "Creo que el correr te da un equilibrio en tu vida que otro deporte no te lo da. Además es un deporte muy competitivo y es algo que va con mi personalidad", señala.



Los experimentados

Milagros Saldarriaga y Walter Takano correrán por segunda vez esta maratón que es considerada la más importante de Asia y una de las más esperadas en el calendario runner. Ambos atletas esperan mejorar su tiempo en esta edición.



"Lo que más me llamó la atención fue el ambiente y la organización, razones suficientes para participar nuevamente. Con los entrenamientos vamos bien y con fuerza. Espero llegar sin ninguna lesión", comenta Milagros.



En el caso de Walter, experimentado maratonista y atleta, su plan de entrenamiento no ha variado mucho. "He realizado algunas modificaciones pues no debo aumentar mucho el 'kilometraje' ya que competiré luego en las maratones de Boston y Londres", señala.

Ahora que ya sabes quiénes serán los peruanos que competirán en Tokio, tú también puedes correr en el "¡Entel Challenge Rompe tus límites! Inicia este 26. Para inscrbirse click aquí https://goo.gl/PGBROJ.