“No me siento reemplazante de nadie. No creo que haya que nombrar titulares a unos y reemplazantes a otro”, respondió Cristian Benavente a la prensa al pisar suelo estadounidense para sumarse a la selección peruana de cara al amistoso de este viernes ante Colombia en Miami. La pregunta, claro está, fue si se siente o no reemplazante de Christian Cueva.

Y es que, Benavente, desde la Sub 20 de Daniel Ahmed siempre ha sido ubicado, por hinchas y periodistas, como protagonista desde el centro y no tanto por fuera. Su regate, dicen, funciona mejor entre los defensas y pegado a la raya.

El problema con Ricardo Gareca siempre ha sido ese. Desde que debutó con el argentino en el banco, allá por mayo del 2015 en el empate a uno frente a Venezuela en un amistoso internacional, el ‘Chaval’ solo ha sido titular en cuatro oportunidades. Nunca completó los 90 minutos. Y solo una vez fue posicionado en el lugar que supuestamente se siente más cómodo: de ‘10’, de ‘Cueva’. Luego alternó por las bandas.

El ‘Tigre’ se ha caracterizado por hacer de los volantes y delanteros de la selección jugadores capaces de cumplir múltiples funciones. Todos han sido usados por el técnico en posiciones distintas a las que están acostumbrados. Ya no sorprende ver a Edison Flores hacer diagonales desde la derecha o a André Carrillo aparecer por el medio. La búsqueda de Gareca siempre ha sido tener sorpresa en ofensiva.

Incluso, Christian Cueva ha sido el enlace natural desde que fue titular en las Eliminatorias pero luego, ante el regreso de Jefferson Farfán, tuvo que ir al costado y no le costó. Logró adaptarse sin problema. En ese sentido, Benavente ha sufrido mucho.

Su regreso

“Me hubiese gustado que Cristian Benavente hubiera seguido en Europa. Creo que no todo es lo económico”, señalaba Ricardo Gareca a inicios de año sobre el fichaje del volante por el Pyramids FC de Egipto. La decisión del ‘Chaval’ causó molestia. Sea esa o no la razón, el técnico no volvió a llamar al jugador.

Su paso por el fútbol egipcio no duró mucho. Benavente llegó al Nantes de Francia, una liga más competitiva, en agosto de este año. Y hasta el momento ha jugado ocho partidos y dio dos asistencias.

“Es un muy buen jugador”, señaló Christian Gourcuff, técnico del Nantes, sobre Cristian.

Tres meses después de llegar al elenco francés, y a un año de su último partido con la Bicolor, Benavente ha sido convocado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Colombia y Chile. El primero en Estados Unidos el viernes 15 y el segundo en Lima el próximo martes 19.

Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 realiza trabajos tácticos en Barry University como parte de su preparación para enfrentar a @FCFSeleccionCol 🇨🇴 este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.#ContigoSelección 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/JPgxk4Pmh9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 12, 2019

Sin Christian Cueva (no fue llamado por sus incidentes en su club, Santos) ni Christopher Gonzáles (lesión), ‘Bena’ tiene pista libre para ser el ‘10’ de la selección. Será una fecha doble nada amistosa para el mediocampista.