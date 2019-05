Emile Franco: “Estoy dando todo de mí para seguir mejorando y estar en la lista” | ENTREVISTA

La vida de Emile Franco cambió radicalmente en el 2019. Pasó de ser el arquero de la reserva de Sporting Cristal al guardián absoluto de la selección peruana Sub-20 y quizás repita esa condición en la categoría Sub-23 para afrontar los Juegos Panamericanos Lima 2019. La competencia no es fácil por la presencia de otros porteros de buen presente, pero con tenacidad y mucha discplina intentará mantenerse en cada microciclo hasta que su nombre aparezca en la lista final.

1. ¿Cómo estás pasando estos días con el grupo?



- Súper bien. El grupo se ha integrado muy bien. Hay bastantes jugadores de varios equipos y edades diferentes. Pero eso no ha sido ningún factor para que el grupo deje de estar unido.

2. En el equipo restalta la juventud de Yuriel Celi y la experiencia de Mauricio Montes. ¿Cómo es el trato con ellos?



- Hasta ahora viene siendo una convivencia muy buena. Creo que con los más chicos es cuestión de ayudarlos cuando no hacen las cosas bien. También trato de aprender de los más grandes como Montes.



Emile Franco durante los entrenamientos con la selección peruana Sub-20. (Foto: Agencias)

3. ¿A qué atribuyes tu primera convocatoria a la selección peruana Sub-23?



- Creo que tuve un buen desempeño con la [selección peruana] Sub 20 y eso me ha ayudado bastante; pero vengo haciendo buenos partidos con Cristal. Si bien es cierto, todavía no he debutado en primera división, pero con los partidos que he tenido en la reserva, me he desenvuelto muy bien.

4. Entonces, a tu parecer, los llamados a los microciclos son justos...



- La verdad yo considero que sí. La decisión termina siendo del profesor [Nolberto Solano]. Yo solo estoy dando todo de mí para seguir mejorando y estar en la lista.

5. ¿Cómo tomaste estos llamados por parte de Nolberto Solano?



- Con total tranquilidad. Yo soy consciente que son microciclos y que la lista puede variar de acá hasta los Panamericanos. Es un camino largo que hay que recorrerlo. He tenido la suerte de estar en la Sub-20; por eso tengo una idea de lo que es la selección.

6. ¿Alguna vez pensaste que tu crecimiento como profesional cobraría fuerza en menos de seis meses?



- Soy consciente que así es el fútbol. Creo que me vengo esforzando desde muy chico. Estoy haciendo las cosas bien. Soy disciplinado. Hago todo lo posible para que mi carrera vaya por buen camino. Estoy muy agradecido por la confianza que me dieron en la Sub-20 para atajar en el Sudamericano. Eso no me relaja, sino que me motiva.

Emile Franco ganando un mano a mano contra Núñez, por el inicio del Sudamericano Sub-20 (Foto: PHOTOSPOR)

7. ¿Cómo evalúas la competencia en el arco sabiendo que Carlos Cáceda puede partir con cierta ventaja por ser un mundialista?



- Yo recién conocí a Carlos en el primer microciclo. La competencia siempre va a estar. Yo siempre he dicho que los arqueros son un equipo dentro de otro equipo. Uno siempre interactúa y convive más con ellos. De hecho, sabiendo que fue a la Copa del Mundo será bueno aprender de lo que podría contribuirle al grupo.

8. ¿Fue frustrante para ti la eliminación del Sudamericano Sub-20?



- Por supuesto. Creo que al igual que todos mis compañeros estábamos bastante decepcionados por los resultados que se dieron, porque veniamos muy bien preparados. El grupo estaba para ganar muchas cosas. A ninguno le gustó perder. Y menos de esa forma.

9. Se prepararon con anticipación, despertaron ilusión y todo acabó en decepción...



- Creo que lo del Sudamericano Sub-20 ya pasó. Se aprendió de las experiencias. No puedo dar una explicación lógica. Solo sé que el grupo fue, se dio todo y los resultados no nos acompañaron.

10. ¿Cómo ha sido tu proceso personal para llegar a la selección Sub-20 y a las últimas citas de la Sub-23?



- Yo soy muy consciente de que el fútbol requiere bastante disciplina y esfuerzo. Día a día, si es en Cristal o en la selección, trato de dar todo de mí. Soy cuidadoso con el descanso y la dieta.

Emile Franco atrapando una pelota durante las prácticas de la selección peruana Sub-20. (Foto: Alonso Paredes)

11. Sporting Cristal, luego de tu participación en el Sudamericano Sub-20, te promovió al primer equipo. ¿Fue una verdadera sorpresa para ti?



- No fue ninguna sorpresa. El contrato me lo hicieron antes del Sudamericano y sabía que si me iba bien sería promovido al primer equipo. Fue una gran motivación. Me gustó porque fue un fruto a mi esfuerzo.

12. A pesar de que eres el tercer arquero, detrás de Patricio Álvarez y Renato Solís, ¿esperas debutar profesionalmente esta temporada?



- Por supuesto. Siendo parte del plantel de primera, creo que llevo una sana competencia con el 'Pato' y con Renato. El debut nunca está fuera de mis planes. Estoy mentalizado para hacer un gran debut cuando se de la oportunidad.

13. Tu inicios se dieron en la Escuela Héctor Chumpitaz y luego pasaste a la USMP hasta dar el salto al fútbol de Uganda. ¿Cómo surgió esa propuesta?



- Yo estaba en la San Martín. En esos tiempos formaba parte de la Sub-15, preparándome para el Sudamericano de ese año. Por motivos familiares me mudé con mis padres hacia Uganda. Y por supuesto con el amor que le tengo al fútbol encontré un equipo.

14. ¿El balompié de Uganda te decepcionó?



- No. No fue ninguna decepción. Fui a Uganda listo para aprender y poder ser una esponja para absorber todo lo bueno. Son muy físicos. La experiencia me permitió crecer como futbolista.

Emile Franco fue promovido al elenco principal de Sporting Cristal este año. (Foto: Agencias)

15. ¿Qué cosas positivas sacaste de esa experiencia en África?



- Es una realidad completamente diferente. Las canchas no eran buenas, pero el futbolista ugandés destacaba por su felicidad a la hora de jugar. Es jugar por el amor al fútbol.

16. ¿La vida en Uganda es difícil?



- Estuve solo seis meses. No puedo comentar mucho de ese tema. Sí era complicado, al comienzo, para incorporarme al grupo, pero una vez que lo logré me sentí muy cómodo por la amabilidad.

17. ¿El fútbol tiene arraigo por allá?



- El fútbol es el deporte predominante en Uganda.

18. ¿Cómo se da tu arribo al IMG Academy de Estados Unidos?



- Estuve en una academia que se puede comparar con el Bentín acá en Perú. No tiene un equipo profesional, pero compiten con otros que si lo son. Cuando llegué a Uganda vi que las condiciones no eran las mejores, así que busqué otras opciones para poder desenvolverme. Y se dio lo de Estados Unidos.



La ficha de Emile Franco en el IMG Academy. (Foto: De Sangre Peruana)

19. O sea que allá te desarrollaste mucho mejor como guardameta...



- Sí. Yo estuve ahí un par de años. Convivía con mis compañeros porque era como un internado. Me ayudó bastante para crecer como futbolista-

20. Así con todos los periplos por los que pasaste, la Federación Peruana de Fútbol siempre estuvo tras tus pasos...



- Más que nada por mi convocatoria a la Sub-15. Como te comenté, cuando me mudé a Uganda ya había sido convocado. Había ido a unas cuantas giras. Y partiendo a Uganda, la selección no me tenía en su radar de jugadores.

21. ¿Qué es lo que más valoras de Sporting Cristal?



- Sporting Cristal es una muy buena institución. La verdad que estoy bastante agradecido por la confianza y lo aprendido.

22 ¿Eres consciente de que el puesto de guardameta es el que demanda mayor consolidación?



- Sí. Creo que el arquero es el que evoluciona y gana experiencia más tarde dentro de la vida futbolística. Pero eso no me quita ni un gramo de motivación, porque una persona gana experiencia jugando. Es un tema de estar preparado cuando la oportunidad llegue.

23. ¿Hay opciones de que te mantengas en la lista final para afrontar los Juegos Panamericanos Lima 2019?



- Por supuesto. Yo lo veo de esa manera, sino no tendría sentido que asista a la Videna. Voy todos los días para dar lo máximo para quedarme en la lista final. Es la motivación que uno tiene, siempre poder representar al país.

24. ¿Qué esperas de acá a cinco años?



- Es una pregunta complicada. No sabría responderla muy bien, pero me encantaría estar jugando fútbol profesional en el extranjero.