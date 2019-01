Sub 20: cuando Alfredo González cotizó al 'Pompo' Cordero en US$10 millones

En 1999, la selección peruana sub 20 fue considerada como la sorpresa del Sudamericano de Argentina y en ese equipo destacaba la solidaridad dentro del campo. Las figuras en este combinado dirigido por Juan Carlos Oblitas eran contadas y una de ellas era Luis ‘Pompo’ Cordero, a quien el entonces presidente de la ‘U’, Alfredo González, consideró una joya que valía una importante suma de dinero. “Tenemos un tesoro”, repetía, al tiempo que vociferaba por las “grandes ofertas” que tenía por él. Según relata el diario Depor, el dirigente llegó a tasarlo en 10 millones de dólares.

Más historias de la Sub 20

► Cuando George Forsyth y Erick Delgado se pelearon el arco de Perú

► Juan Carlos Oblitas y el error arbitral que lo sacó del Mundial juvenil

► Reimond Manco y una ‘luna de miel’ en Venezuela en 2009

► El día en que Claudio Pizarro jugó de mediocampista en un Sudamericano



Volante de ataque que había sido promovido al primer equipo de la ‘U’ con solo 17 años, Cordero anotó un golazo en el tercer partido de la Blanquirroja, ante Ecuador (2-1), y su siguiente víctima fue Paraguay (2-1) en la siguiente fase. Fue ganando confianza de a pocos en un equipo que tenía entre sus filas a Piero Alva, Mario Gómez, Ernesto Arakaki, Ámilton Prado, Jorge Araujo, César Balbín, Pedro Ascoy y Oswaldo ‘Polvorita’ Carrión. Tras la eliminación en el hexagonal, fue claramente lo más rescatable de Perú. Su estilo, de trote y pase largo encandilaba pero no dejó de llamar la atención los pocos minutos que tuvo luego en la ‘U’, donde fue relegado a la suplencia en más de una temporada.

Partido entre la selección peruana Sub 20 y la de Ecuador en el Sudamericano de 1999. El gol del triunfo fue con un excelente remate de Luis Cordero.

Terminado el Preolímpico del 2000 –donde también destacó- su estrella se fue apagando y ningún pase se concretó. Consultado por Pedro Canelo de El Comercio en 2014 sobre si tenía alguna autocritica por una carrera no a la altura de lo que prometía, el ‘Pompo’ le pegó duro a Gonzalez. “Llegué a un pico de rendimiento cuando jugué a los 19 años en una Sub 23, todo el mundo hablaba de mí, pero a la única persona que no le interesó mi futuro fue el señor Alfredo González. Él hacía que me quedara pero traía a Chemo, a Grondona, al 'Puma', a Ciurlizza, Pereda. ¿Y yo dónde iba a jugar? ¿Cómo me iba a vender si yo no jugaba?”.

Lo cierto es que lejos de ir a un club europeo, Cordero solo pasó por Melgar, Alianza Atlético, Huaral, Vallejo, Gálvez, UTC, Atlético Universidad, Mannucci, cada vez, sin duda, menos parecido al crack que amagó ser en aquel 99.



Los datos

○ Cordero se perdió el sub 20 del 2001 por sanción de la FPF debido a indisciplina

○ Hoy, ya retirado, es entrenador de Deportivo El Inca