Sub 20: Reimond Manco y una ‘luna de miel’ en Venezuela en 2009

En el 2009, Reimond Orangel Manco Albarracín llegaba al Sudamericano Sub 20 como la figura excluyente de Perú después de la clasificación al Mundial Sub 17 y después de su pase al PSV Eindhoven de Holanda por la suma de un millón de dólares.

"Contigo no quiero hablar porque en tu medio están diciendo que yo armo el equipo al profesor (Tito) Chumpitaz", me increpó Manco en el aeropuerto de Caracas, a pocos días del inicio del torneo.

Cuando empezó el campeonato, y la selección peruana acumulaba derrota tras derrota, quisimos gestionar una entrevista con Manco. Fue difícil, el jefe de prensa de la FPF de aquel entonces, Wilmer del Águila nos dijo que "Reimond no quiere hablar con nadie".

Un día después no solo lo encontramos declarando para un diario deportivo sino que vimos que recibía la visita de su madre y de su novia. "No tiene nada de malo, tenemos permiso del técnico", nos explicó Manco, quien recién allí aceptó concedernos una nota, con la salvedad de no tocar el tema de las visitas al hotel.

Las imágenes de Manco con la novia, en la terraza del hotel Stauffer de Maturín -ciudad donde Perú disputó aquella fase de grupos sin sumar un solo punto- fueron propagadas por un canal de señal abierta.

Buscamos al técnico Tito Chumpitaz para aclarar esa situación y no obtuvimos respuesta. El jefe de la delegación, curiosamente, era Agustín Lozano, hoy presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y en ese tiempo un directivo de confianza del ex titular de la FPF, Manuel Burga. "Vamos a esclarecer el tema y tomar los correctivos correspondientes", nos dijo en aquel tiempo. Nunca se conoció sanción alguna para Reimond Manco.

Ya con la selección peruana eliminada del torneo, y con solo un partido más por disputar (ante el anfitrión Venezuela), la distensión se hizo más evidente dentro de la selección peruana Sub 20. Mientras redactaba los últimos reportes para enviar a Lima, Reimond Manco se percató que estaba usando una laptop con Internet.



-"Me la puedes prestar para ver mis correos. Es solo un toque", me pidió Reimond Orangel.

-"¿Pero ustedes no tienen prohibido conectarse en la concentración?", respondí algo ingenuo.

-"No pasa nada amigo. Total, ya estamos eliminados", me dijo ya con una mano sosteniendo el mouse del equipo y leyendo las últimas noticias que estaban apareciendo sobre él. Leyó algunas críticas. Terminó riéndose.

Datos:

○ Manco fue el mejor jugador del Sudamericano sub 17 de 2007

○ Su último partido en selección fue en 2013, contra Corea