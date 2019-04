Perú vs. Ecuador: mira el golazo de Yuriel Celi para el 1-1 en el Sudamericano Sub 17 | VIDEO En el Perú vs. Ecuador, por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17, Yuriel Celi igualó el marcador en el complemento con un 'bombazo' de zurda

Perú vs. Ecuador: Yuriel Celi marcó el 1-1 con este golazo de zurda en el Sudamericano Sub 17. (Foto: captura) (Foto: captura)