Ya su nombre es un sinónimo de peruanidad. Sin embargo, a eso, Sofía Mulanovich también tiene la licencia de uso de la “Marca Perú” en reconocimiento a su trayectoria deportiva y contribución a la proyección internacional del país.

Sofía Mulanovich presentó el último martes las dos últimas paradas del Surf Fest Pro League, torneos que forman parte del circuito ALAS Global Tour a nivel regional.

Ya en marzo, en Punta Roquitas en Miraflores se tuvo una fecha inicial, ahora se vivirá una nueva jornada en Punta Rocas entre el 19 y 22 de noviembre y la última será en Punta Hermosa del 2 al 6 de diciembre.

“El deporte está creciendo y tenemos a los surfistas que están a punto de ingresar al circuito mundial”, asegura Sofí, en referencia a Alonso Correo y Lucca Mesinas. Y a eso apuesta, a que más nombres se sumen al alto nivel internacional.

Sofía Mulanovich recibió la licencia de Marca Perú. (Foto: Mincetur)

Sofía confía en que esta tipo de eventos le dan visibilidad al deporte y permite que los jóvenes talentos tengan roce internacional para su crecimiento. El ALAS Global Tour reúne a surfistas de Latinoamérica en busca del título regional.

“En el Perú tenemos olas todo el año, tenemos mucho nivel, mucho talento y es lo que queremos destacar. Se vienen dos eventazos”, destacó la destacada deportista nacional.

En el evento se realizó una performance en la que se recordó el origen del surf, cuando en las culturas preincaicas se usaban los Caballitos de Totora para cruzar las aguas del mar peruano.

El surf tiene un antepasado como los caballitos de totora. (Foto: Mincetur)

Acompañaron a Sofía Mulanovich el surfista Miguel Tudela, olímpico en Tokio 2020 y campeón con la selección peruana en el Mundial ISA. También estuvo Sofía Artieda, joven surfista que creció de la mano de Sofía Mulanovich, Daniela Rosas, surfista olímpica también, entre otros.

También la acompañaron el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Rogers Valencia, y la presidenta ejecutiva de Promperú, Teresa Mera Gómez, además de Franco Portocarrero, gerente general de TSA CORP; Camila Gómez de la Torre, representante de Yape; Karín Sierralta, CEO de ALAS; Elfri Navarrete, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Tabla.

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