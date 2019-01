En el acumulado de enero a noviembre de 2018, la inversión generada por la minería ascendió a US$ 4,181 millones, reveló el boletín estadístico minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Este avance representa un aumento de 25.4% con respecto a similar periodo del 2017.

Cabe destacar que la inversión acumulada en ese período de 2018 también superó en 6,4% al total reportado durante todo el 2017.

La inversión minera en el rubro Planta Beneficio (donde se procesan los minerales) registró US$ 107 millones en el mes de noviembre y un total de US$ 1.215 millones en el acumulado de enero a noviembre de 2018. Este rubro se mantuvo como el de mayor participación y crecimiento durante el año que pasó.

A nivel de empresas, Southern Peru Copper Corporation se consolidó como líder con US$ 366 millones ejecutados principalmente en su proyecto "Ampliación Toquepala".

También destacó Shougang Hierro Perú S.A.A., que culminó la construcción de su proyecto "Ampliación Marcona" durante el 2018 y que representa el 16,8% de la inversión reportada hasta noviembre pasado.

Con respecto a la inversión en el rubro Infraestructura, este se mantuvo como el segundo con mayor participación, con US$ 944 millones.

Este resultado impactó en el acumulado de enero a noviembre, cuando se reportó una caída de 25,4% en referencia al mismo periodo de 2017.

Fue consecuencia de la menor inversión por parte de Southern Peru Copper Corporation, que se encuentra finalizando la construcción de su proyecto de ampliación en Tacna, y Shougang Hierro Perú S.A.A., que finalizó la construcción de su proyecto ubicado en Ica.

De otro lado, la inversión acumulada en el rubro Desarrollo y Preparación durante los primeros once meses del 2018 se elevó a los US$ 642 millones, registrando un crecimiento de 55,9% en comparación al periodo similar del año pasado.

En el rubro Equipamiento minero, las inversiones ascendieron a US$ 528 millones; en Exploración a US$ 361 millones; y, finalmente, en el rubro Otros sumó US$ 492 millones.

Regiones



El Boletín Estadístico Minero señala también que, de enero a noviembre de 2018, las transferencias por conceptos mineros a los Gobiernos Regionales y Locales ascendieron a S/ 4.803 millones. Significó un aumento de más del 45% con respecto al total de transferencias de enero a diciembre del 2017.

Las transferencias de recursos a las regiones contemplan los siguientes conceptos: canon, regalías y derechos de vigencia.

Entre las regiones que más recursos provenientes de la minería recibieron en el periodo analizado destacan: Áncash en primer lugar con más S/ 1.513 millones; seguida de Arequipa con más S/ 849 millones; y en tercer lugar Cusco con más de S/ 375 millones.