En lo que va del año al mes de agosto, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$30.793 millones. Foto: EC.
En lo que va del año al mes de agosto, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$30.793 millones. Foto: EC.
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El superávit comercial acumulado en los últimos doce meses a agosto de 2026 ascendió a US$47.723 millones, más del doble que el registrado hace dos años, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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