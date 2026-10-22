El superávit comercial acumulado en los últimos doce meses a agosto de 2026 ascendió a US$47.723 millones, más del doble que el registrado hace dos años, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

En términos mensuales, la balanza comercial mostró un superávit de US$4.714 millones en agosto, superior en US$1.949 millones al de igual mes de 2025.

Las exportaciones totales de agosto sumaron US$10.815 millones, superiores en 36,9% en comparación con similar mes de 2025, debido al incremento de 30,3% del precio promedio de las ventas al exterior y al aumento de 5% del volumen exportado.

Las importaciones se elevaron en 18,8% a US$6.101 millones en agosto, producto principalmente del incremento en las compras de petróleo y derivados y en los volúmenes de bienes de capital y de bienes de consumo duradero.

Con ello, en lo que va del año al mes de agosto, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$30.793 millones, mayor en US$12.291 millones al conseguido en el mismo periodo del año 2025.