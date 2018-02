CCL: Sueldo mínimo no debería incrementarse más de S/41

De acuerdo a los cálculos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Remuneración Mínima Vital debiese tener un incremento de S/41 porque si este llegase a los S/900 podría ocasionar que las medianas y micro empresas contraten trabajadores informales al no poder cubrir cubrir los costos de planilla.

Ello luego de que el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, dijera que es válido realizar un aumento de entre S/ 150 o S/ 200.

“Lo que sí hemos pedido es que se revalorice porque S/ 850 es un monto que está desfasado, y desde el año 2004 no se ha ido emparejando esto”, comentó.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que la CTP había planteado anteriormente que el sueldo mínimo suba hasta S/ 2.000, mientras que otros sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) había planteado S/ 1.500.

"Pero eso es motivo de discusión. El aumento tenía que ser en forma progresiva porque hay una fórmula que se va a aplicar”, declaró.

Mario Mongilargi, presidente de la CCL, señaló que se debe asumir el reajuste del sueldo mínimo responsablemente y de acuerdo a la fórmula establecida en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), por lo que el resultado técnico debe ser admitido por las partes que comprenden el CNT.

"Es matemática pura y debe ser aceptada", comentó, tras informar que el 6 de marzo se debatirá la propuesta que elaborará dicho Consejo con respecto al sueldo mínimo.

“Es un tema técnico que debe ser resuelto en ese nivel. Por tanto, la comisión técnica tiene que evaluar y revisar la propuesta, de acuerdo a los parámetros que se han acordado, que son la inflación y el aumento de la productividad", explicó.

De otro lado, sostuvo que en el CNT existe un compromiso que tiene que ser cumplido.

"Si tenemos una inflación baja y la productividad ha caído, evidentemente el resultado del factor es bajo. No alentemos falsas esperanzas; no generemos falsas expectativas porque el incremento no será significativo. Un incremento a S/1.500 tendría resultados nefastos en las empresas", resaltó.

