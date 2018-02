Mitos y verdades de la Bolsa de Valores de Lima

La Bolsa de Valores de Lima (BVL), en términos generales, es un mercado donde los inversionistas realizan operaciones de compra-venta con valores (acciones, bonos, papeles comerciales, etc.), a través de intermediarios especializados que en nuestro país son las Sociedades Agentes de Bolsa (SABs).

Ante la trascendencia de esta para empresa para la economía nacional, te presentamos aquí algunos mitos y verdades que debes conocer en caso estés planeando invertir en la BVL.

1. No es una institución del Estado. La bolsa es una sociedad anónima independiente, con acciones e inversores. Incluso cotiza sus acciones en la Bolsa.

2. No hay gente gritando "¡compra!" y "¡vende!" Esto era cierto en el pasado. En la actualidad, toda la negociación se realiza exclusivamente a través de medios electrónicos. En agosto de 1995, se implementó el Sistema Electrónico de Negociación para facilitar y agilizar la realización de operaciones.

3. Es para todos. No es necesario ser rico para empezar a invertir en la bolsa. No existe un monto mínimo, pero se debe considerar que por cada compra y venta de valores realizada se paga una comisión de intermediación, lo que puede generar un efecto en la rentabilidad que desea alcanzar.

4. El riesgo es variado. Es arriesgado invertir sin conocimientos, pero mientras más información se tenga, mejores serán las posibilidades de triunfar, así como cualquier otra actividad. Para reducir el riesgo, es importante mantener una cartera diversificada.

5. Un asesor financiero no asegura el triunfo. Si bien los asesores financieros son de gran ayuda, el dinero y la decisión es del inversionista. Cada persona es responsable de informarse. Se debe tener en cuenta que así se pierda o se gane, el asesor seguirá cobrando una comisión.

6. No es un banco. La BVL no es un banco y no funciona como tal ni como un fondo de inversión. La Bolsa es un mercado en el cual se negocian valores. Para invertir, no tienes que depositar tu dinero en la BVL. Nunca entregue dinero en efectivo. Todo se deposita en la cuenta de la SAB.

7. Hay que diversificar. Finalmente, para invertir, se debe pensar en el largo plazo y mantener una cartera de inversiones diversificada en varios sectores.

Lea más noticias de Economía en…