Pago en playas de estacionamiento: Lo que se sabe de la ley aprobada

En una nueva medida que regula el mercado, el pleno del Congreso aprobó ayer, en segunda votación, un dictamen que propone cambios en los cobros y servicios que se efectúan en los estacionamientos vehiculares, públicos y privados. El dictamen, que fue aprobado con 59 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, engloba cuatro propuestas legislativas presentadas entre el 2016 y el 2017 por los partidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y un miembro de partido independiente.

Entre las principales modificaciones, el proyecto obliga a que el cobro de estacionamiento sea por minuto y ya no por hora o fracción, como es actualmente. La ley señala, además, que los estacionamientos en centros comerciales deberán fijar un consumo mínimo. Si el usuario no lo supera, no pagará por el servicio.

Se rectifica, además, la prohibición para colocar carteles que deslinden responsabilidad del titular del establecimiento para con sus usuarios.

“El objetivo de las playas de estacionamiento fue justamente que haya parqueos modernos y seguros [...]. Es un abuso que vayas al cine y se te pierda el papelito y te cobren S/60 o S/70”, sostuvo el congresista Juan Carlos González, de Fuerza Popular, autor de uno de los proyectos de ley incluidos en el dictamen, quien señaló que evitó juntarse con empresas de este sector al momento de armar el dictamen.

SIN REGLAMENTO

Ante la posibilidad de que, para no caer en pérdidas, las empresas eleven el costo por minuto o el monto de consumo mínimo, González señaló que si bien esto es un riesgo, sería inconveniente para los propios negocios ya que nadie optaría por parquear en los establecimientos en cuestión.

Nuevas reglas de juego para parqueos vehiculares.

“La ley puede salir sin reglamento [...]. Todas las personas que tienen autos al menos tienen la oportunidad de estar bien informadas. No puedo pedirle a una persona que toma el Metropolitano o no tiene auto, pero yo por ejemplo, como usuario informado, voy a elevar mi queja a Indecopi si es que suben el precio”, afirmó.

Por otro lado, Matilde Schwalb, directora del Centro de Liderazgo y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, señaló que este tipo de intervenciones suelen suceder porque se ve alguna inequidad en el mercado.

“Es un mensaje a las empresas: si te portas bien con el cliente, no habría razón para intervenir, y así no estoy con la zozobra de que puede caer una norma que afecta más de que si yo mismo me hubiera regulado”, explicó.

Carlos Zuñiga, director de la Asociación de Consumidores Elegir, afIrmó que se trata de “una medida populista”. “Se está trasladando el costo a otro factor. Y si no se traslada a los usuarios se elevará a los concesionarios. Si un carro utiliza un sitio por 14 minutos ya se registran gastos como luz y mantenimiento”.

El Comercio conversó con el único congresista que votó en contra de la medida, Alberto de Belaunde (independiente), quien señaló que el Congreso no debería regular aspectos que responden al mercado.

“La medida suena bien, pero en una lógica de economía de mercado, este tipo de regulaciones escapa al rol del Estado”, señaló. Este Diario intentó comunicarse con Los Portales, pero no obtuvo respuesta.