Petro-Perú descarta ingresar al negocio de venta de combustibles en grifos propios

El nuevo presidente de Petro-Perú, Carlos Paredes, descartó hoy que la compañía estatal ingrese al mercado de venta de combustible a través de grifos propios.

"Quiero aclarar que Petro-Perú no está considerando invertir en el negocio de grifos", afirmo.

Como se recuerda, el gerente general de Petroperú, Esteban Bertarelli, declaró hace unos días a un medio local que la estatal estaba preparando un informe para estudiar la posibilidad de volver a vender combustibles de manera minorista en general, incluido GLP.

Paredes sostuvo que la falta de recursos, y restricciones legales no les permite ingresar en el negocio. Además, indicó que Petro-Perú "tiene otras prioridades".

"La decisión no se concreta porque no sea rentable, ni porque no genere oportunidades para dar señales de precios correctas, sino porque no tenemos recursos para ingresar a esta actividad, tenemos otras prioridades", enfatizó.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

No obstante, Paredes comentó que su equipo evaluará diversos proyectos para progresivamente ingresar a este nicho de mercado, asociándose con firmas privados.

"El ingreso de Petro-Perú en asociación con operadores privados ayudará a una mayor transparencia y eficiencia en el mercado de combustibles", insistió.

A la fecha, existen más de 600 estaciones de servicio afiliadas a la marca Petroperú, a través de la Petrored, pero son grifos privados.