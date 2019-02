Produce descarta permitir pesca industrial entre milla dos y cinco en el sur del país

Luego de que a inicios del mes el Ministerio de la Producción (Produce) señalara que está evaluando que la flota industrial pueda pescar más cerca de la milla una en la zona sur del país, el titular del Produce señaló que el Gobierno desistió de tal medida.

"Ya hemos estado conversando con los pescadores [artesanales]; ellos no están de acuerdo. Entendiendo que ellos no están de acuerdo con ese proceso hemos decidido que no vamos a desarrollar la pesca industrial de la milla dos a la milla cinco", indicó el ministro de la Producción, Rául Pérez-Reyes, a El Comercio.

Actualmente, las primeras cinco millas del mar están habilitadas para la actividad pesquera de los pescadores artesanales; sin embargo, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) había afirmado que la restricción para la pesca industrial implica una pérdida de competitividad para la industria.

En ese sentido, un informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) remitido al Produce precisó que las actividades de pesca industrial entre las millas cinco y dos no impactarán en la pesca artesanal en la zona sur (Arequipa, Moquegua y Tacna). Frente a ello, el Produce inició un proceso de diálogo con los pescadores artesanales para tomar una decisión.

En la última semana, los pescadores artesanales se habían manifestado en contra de que la flota industrial pueda pescar cerca de la milla uno en la zona sur del país.