Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la apertura, el dólar registra un alza de 1,31% según Bloomberg. Foto: GEC.
En la apertura, el dólar registra un alza de 1,31% según Bloomberg. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 3 de marzo del 2026 es de S/3,41 con un alza de 1,31% según Bloomberg.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.