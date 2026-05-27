El precio del dólar cerró hoy en S/3,4200, retrocediendo 60 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4260, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4220 y mínimo de S/3,4120.

Además, en el mercado se negociaron US$398 millones a un precio promedio de S/3,4173. Asimismo, hoy no hubo vencimientos en Swaps, no obstante se colocaron S/300 Millones en Swaps Cambiarios Compra a plazo de 2 meses.

Por otro lado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que la inflación en Perú cerraría el 2026 en 4,1%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, debido al encarecimiento internacional del petróleo, fertilizantes y otros insumos tras el conflicto en Oriente Medio.

El IPE prevé que la inflación recién retornaría al rango objetivo en 2027, siempre que los choques externos sean transitorios y se mantenga la estabilidad económica y cambiaria. Finalmente, el índice DXY subió a 99.18 (+0,05%).