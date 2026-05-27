Resumen

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El precio del dólar llegó a un precio máximo de S/3,4220 y mínimo de S/3,4120. (Foto: Agencia Andina)
El precio del dólar llegó a un precio máximo de S/3,4220 y mínimo de S/3,4120. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4200, retrocediendo 60 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4260, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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