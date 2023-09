El enfoque del país con respecto a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) no tiene que ser la recuperación de la inversión en esta infraestructura, sino en cómo tener una mayor cobertura rápidamente en el país, consideró Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin).

Durante su participación en la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, sostuvo que se debe evaluar qué viene sirviendo de la red dorsal y qué elementos ya no son útiles para cumplir el objetivo de tener una mayor cobertura.

“Estamos demasiado enfocados en tratar de recuperar la inversión que ya hicimos [en la RDNFO] en lugar de enfocarnos en dar cobertura a toda la gente, los colegios y hospitales que no tienen [conectividad]”, expresó.

Justamente, Roca mencionó que la red dorsal abarca alrededor de 13.500 kilómetros, mientras que el tendido de red hecho por el sector privado es de 70.000 kilómetros.

Es así que, sostuvo, se debe disminuir la carga regulatoria en el sector de telecomunicaciones, refiriéndose a que no se deben de trasladar a la industria de telecomunicaciones temas relacionados a otros sectores, como el control policial e inteligencia, o el de spam, por ejemplo.

También sugirió que se debe reducir el estándar de cobertura para las zonas rurales que no tienen conectividad, con el fin de que alcance la cobertura de internet en estos lugares y así, posteriormente, se empiece a subir esta valla de estándar.

Por otro lado, la presidenta de Afin agregó que se deben revisar los criterios para la renovación de contratos de concesión en telecomunicaciones, para que no se utilice la metodología en base a las multas -ya pagadas- que pudo tener el operador, sino con respecto a los compromisos de inversión y de cobertura.

A su vez, Juan Pacheco, gerente general de Afin, señaló que la red dorsal no solucionará el problema de cobertura de internet en el país, añadiendo que el cierre de brechas de conectividad no se basa solo en la oferta de una mayor infraestructura, sino en que se necesita un ecosistema digital que funcione.

Pronatel

Respecto a la actual situación de la RDNFO, Roca consideró que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) no puede seguir operando esa infraestructura, dado que el activo físico de la red dorsal se está deteriorando.

Por ello, sostuvo que se debe conseguir a un operador que mantenga esta red. En ello coincidió Carlos Valdez, director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la sesión de la comisión parlamentaria.

“El contrato de concesión [con Azteca Comunicaciones Perú] se resolvió. Azteca no está en el Perú, el que está operando la red es Pronatel, es decir, el Estado. No es lo mejor que opere una entidad del Estado, porque es un tema de experiencia y especialización que no se aprende en pocos meses, es un tema muy complejo”, indicó en la comisión.

Valdez también apuntó a que se debe realizar un diagnóstico de la banda ancha nacional, en especial al interior del país, para que se puedan determinar diversas estrategias de telecomunicaciones acorde a la geografía nacional y no solo una estrategia uniforme.