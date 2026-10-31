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La película de 1931 de James Whale para Universal Pictures contó con Boris Karloff en el papel de la criatura.
La película de 1931 de James Whale para Universal Pictures contó con Boris Karloff en el papel de la criatura.
Por BBC News Mundo

Un clásico revolucionario del género de terror que ha servido de inspiración a generaciones: ¿por qué, más de dos siglos después, el mensaje de la novela de Mary Shelley, publicada en 1818, sigue quedando eclipsado por su propio éxito?

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