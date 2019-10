El ex primer ministro Yehude Simon indicó que pedirá al partido político Juntos por el Perú retomar sus funciones. Esto, tras cumplirse veinte días desde que solicitó la suspensión de su militancia por haber sido implicado en el caso Odebrecht.

“Sabiendo que no tengo que ver absolutamente nada en el tema de corrupción y estoy con la conciencia limpia, voy a pedir que vuelva a mis funciones. Tenemos que acostumbrarnos a no manchar la honra de la gente hasta que finalmente no se pruebe que es cierto”, dijo en Canal N.

A inicios de octubre, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló ante los fiscales del equipo especial Lava Jato que la constructora brasileña financió la campaña de Yehude Simon. También se reveló que el codinome ‘Sipán’ le correspondería a él o al aprista Javier Velásquez Quesquén.

► Nuevo Perú: las sumas y las restas de su alianza con Vladimir Cerrón y Yehude Simon

Yehude Simon señaló que pidió la suspensión de su militancia porque pensó que resultaría favorable; sin embargo, según dijo, su salida hizo que le adjudicaran aún más responsabilidad en el caso.

“¿Por qué tengo que finalmente esconderme o sentirme culpable de algo que no he hecho? Reaccioné [al pedir la suspensión] porque pensé que eso iba a ayudar, pero después salió en algunos medios de comunicación que yo he dado un paso al costado como si me sintiera culpable de algo”, señaló.

Luego, se refirió a la alianza de Nuevo Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Yehude Simon lamentó la renuncia de cinco integrantes del movimiento que lidera Verónika Mendoza, pero recomendó “diferenciar las instituciones de las personas”.

“Puedo tener mis discrepancias con Vladimir Cerrón, pero los partidos son instituciones y se toman acuerdos, por más discrepancias que uno pueda tener, tiene que aceptar que la mayoría manda”, aseveró.