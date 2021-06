Conforme a los criterios de Saber más

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa solicitó el domingo pasado que se evite hablar de fraude en la segunda vuelta presidencial hasta que las autoridades electorales determinen si realmente lo hubo.

Además, pidió que se detenga el clima de crispación social y se espere con calma a que las instituciones competentes resuelvan las solicitudes de nulidad de actas presentadas por Fuerza Popular y Perú Libre.

“El Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse y justificar o no la palabra ‘fraude’. La palabra es muy peligrosa. Implica una manipulación profunda para alterar la decisión del pueblo peruano, de tal manera que quizás sería prudente, mientras el JNE no se pronuncie al respecto, no utilizarla”, dijo en diálogo con el programa “Agenda política”.

El partido Fuerza Popular y la candidata presidencial a la que apoya el Nobel, Keiko Fujimori, se han referido a un presunto “fraude en mesa” y han movilizado a un sector de la población.

En opinión de Vargas Llosa, el JNE debe optar por “aceptar determinadas actas y rechazar otras en las que la manipulación ha sido flagrante”, si se comprueba la hipótesis del fujimorismo de que en diversas mesas de votación hubo falsificación de firmas y manipulación de resultados.

También calificó de desconcertantes las idas y vueltas del pleno del JNE sobre la ampliación del plazo para recibir las solicitudes de nulidad, que finalmente no prosperó. Añadió que el organismo debe explicar por qué se desdijo “o dar una explicación o revalidar la primera decisión”.

Esperar con cautela

Vargas Llosa consideró que mientras el JNE no haya concluido su tarea, no puede hablarse de un presidente electo. “El JNE debe pronunciarse con imparcialidad y sabiduría. [...] Está en condiciones de pronunciarse de manera categórica, clara y persuasiva”, indicó.

Añadió que “la legitimidad [que tendrá el próximo presidente] solo la puede dar el JNE”.

El escritor cuestionó que el exmandatario de Bolivia Evo Morales ya se refiera al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, como presidente electo.

Para el Nobel, “no hay ninguna duda” de que la izquierda en el ámbito internacional está ejerciendo presión para que se reconozca a Castillo como el ganador de la contienda.

El literato agregó que “todavía hay un chance de que la señora Fujimori gane las elecciones”.

Hasta el cierre de esta edición, el conteo oficial de la ONPE al 99,935% de actas contabilizadas ubica a Castillo en el primer lugar con 50,14% de votos válidos, y a Fujimori con 49,86%.

La diferencia entre ambos candidatos es de 49.420 votos, cuando están pendientes de resolverse cientos de solicitudes de nulidad de actas.

“Debemos dejar trabajar al JNE para que opine de manera fundada, con toda la calma necesaria, una calma que no está ocurriendo en las calles”, afirmó Vargas Llosa desde España.

El Nobel reiteró que el JNE “es la institución en la que los peruanos deben confiar”.

Llamada de Sagasti

En otro momento, Vargas Llosa aseguró que el presidente Francisco Sagasti no intentó influir en las elecciones cuando lo llamó por teléfono esta semana.

Señaló que el motivo de la comunicación fue la preocupación de Sagasti por las protestas y manifestaciones ciudadanas protagonizadas por simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre.

“El presidente no intentó influir sobre mí para que pidiera a la señora Fujimori que aceptara de una vez el resultado electoral. Me propuso que interviniésemos con los dos candidatos para que apaciguaran el clima existente”, aclaró.

Agregó que Sagasti “con mucha prudencia evitó hacer presión”.

“Yo estaba a favor de la señora Fujimori y por eso no podía intervenir con su adversario”, explicó.

Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, comentó sobre el diálogo que tuvo este último con Francisco Sagasti. (RPP)