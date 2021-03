Conforme a los criterios de Saber más

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a la Presidencia, ha puesto hoy en duda su participación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El empresario ha referido que los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio, moderadores de la polémica, no son imparciales frente a su postulación.

“¿Cómo la señora Delta va a dirigir el debate presidencial? [Ella] me saca una columna donde me difama. O el señor Tenorio, quien ha sido empleado, [ha estado] en la planilla de Odebrecht, ¿cómo va a dirigir un debate?”, manifestó en PBO.

Al ser consultado sobre si él estará en la polémica, respondió que “depende”.

“Si van a ponerme a Odebrecht de moderador, si van a poner a Mónica Delta de moderadora, si van a poner a la corrupción de moderadora, si van a cambiar el formato, que es un arroz con mango, donde tiene ahí a mucho loquito para que te insulte, estoy evaluando con mis abogados y mis asesores”, expresó.

López Aliaga dijo que el JNE ha cambiado el formato del debate el miércoles o el jueves.

“Yo iba a tener un debate con [Julio] Guzmán de tres minutos para que me insulte, ahora han hecho un arroz con mago, 60 minutos para que todo el mundo insulte, estamos evaluando, vamos a tener que hacer otro evento mucho mayor”, subrayó.

En un breve diálogo con El Comercio, Tenorio indicó que no se pronunciará sobre las palabras del candidato.

Tenorio ha conducido el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio en el 2016, también la polémica por la alcaldía de Lima en el 2018 y de los postulantes al Congreso en el 2020. Ningún partido observó sus participaciones en aquellas oportunidades.

Delta, por su lado, dijo que la decisión de que Tenorio y ella sean los moderadores del debate la tomaron la mayoría de los partidos políticos en coordinación con el JNE.

“La decisión fue mayoritaria, la columna simplemente ha sido una recreación de la entrevista que le hice el domingo [en Punto Final], que no tenía ninguna mala intención, sino confrontar con situaciones que pasaban en la coyuntura”, refirió.

La periodista también indicó que no tiene “nada en contra o a favor de ningún candidato” y que ella hará su “mejor trabajo posible”. Añadió que la ciudadanía será la que evalúe si López Aliaga está buscando una excusa para no presentarse en el debate.

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones señalaron a El Comercio que el formato del debate no ha sido modificado.

El antecede de Reggiardo

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, dijo que espera que el jurado, si López Aliaga confirma que no asistirá, tenga la misma firmeza que tuvo en el 2018, cuando el entonces candidato a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) decidió no participar de la exposición de ideas.

“El señor no cumplió su obligación, y el jurado en los minutos que le tocaba ponía su nombre y su logo, pasaba el minuto y no había nadie. Esa imagen fue potente y su punto de quiebre”, manifestó a este Diario.

El JNE decidió dejar una silla vacía en el lugar donde debía ubicarse Reggiardo para el debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima en el 2018. (Foto: Archivo El Comercio)





El politólogo José Luis Inicio consideró que, si el candidato de Renovación Popular decide finalmente no asistir a la polémica del JNE, sus opciones sí pueden verse afectadas.

“Hay sondeos que te dicen que casi la mitad de las personas creen que los debates son importantes para decidir su voto. Y también se debe tomar en cuenta que hay un alto porcentaje de indecisos y al no presentarse, no llegas a estos. Su eventual ausencia, lo único que haría es acentuar sus debilidades como candidato”, expresó a El Comercio.

La politóloga Kathy Zegarra dijo que si López no participa del debate oficial será “negativo” para su campaña, porque la polémica es una “ventana importante” para que los electores accedan a información sobre los candidatos y los ejes de sus planes de gobierno. “Hay que tener en cuenta que su partido no es fuerte, y sus propuestas no son tan conocidas. Hay que recordar lo que sucedió con Reggiardo, no fue al debate y eso le jugó en contra. También deja espacio a otros candidatos que tendrán mayor presencia en la discusión y agenda pública”, opinó.

El analista político Enrique Castillo sostuvo que siempre “la inasistencia” a los debates “generan un perjuicio”, porque sea quién sea el postulante que no asiste, no solo pierde exposición, sino también deja la sensación a la ciudadanía de que no acude para evitar exponerse al cargamontón y a la confrontación de ideas.

Más información

López Aliaga no aceptó la invitación de El Comercio para debatir con Hernando de Soto y Julio Guzmán en la quincena de marzo.

Y aunque inicialmente había confirmado su presencia en la polémica organizada por América Televisión y Canal N, el empresario terminó desistiendo. Tampoco se presentó al foro organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a inicios de esta semana.