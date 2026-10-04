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Flash Datum en Tumbes: resultados de la Elecciones Regionales y Municipales 2026 | ERM 2026
Flash Datum en Tumbes: resultados de la Elecciones Regionales y Municipales 2026 | ERM 2026
Por Diego Aquino Pedraza

Este domingo 4 de octubre, los ciudadanos de Tumbes acudieron a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales. De acuerdo con el primer resultado de la boca de urna de Datum de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Carlos Feijoo se ubica en el primer lugar de las preferencias para la elección de gobernador regional, con 27%.

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