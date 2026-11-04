Cada persona podrá solicitar hasta un máximo de 8 entradas en total (la propia y hasta 7 acompañantes). (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
Cada persona podrá solicitar hasta un máximo de 8 entradas en total (la propia y hasta 7 acompañantes). (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
Por Redacción EC

A partir de mañana jueves 5 de noviembre, se habilitarán en la plataforma de Ticketmaster, las entradas de manera gratuita para la misa que llevará a cabo el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el lunes 16 de noviembre, en el último día de su recorrido por territorio nacional.

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