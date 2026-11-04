A partir de mañana jueves 5 de noviembre, se habilitarán en la plataforma de Ticketmaster, las entradas de manera gratuita para la misa que llevará a cabo el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el lunes 16 de noviembre, en el último día de su recorrido por territorio nacional.

Los boletos serán digitales y estarán disponibles para el público en general hasta el domingo 8 de noviembre. El recinto, ubicado en el distrito de Surco, prevé congregar a más de 1.2 millones de personas.

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Cómo adquirir una entrada para la misa de papa León XIV en Las Palmas?

Crea una cuenta en Ticketmaster ingresando tus datos personales. Una vez en el sitio web, con la sesión iniciada, busca el evento oficial “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”. Selecciona la categoría Público General. Cada persona podrá solicitar hasta un máximo de 8 entradas en total (la propia y hasta 7 acompañantes). Luego, elige la ubicación con disponibilidad en el mapa. Si solicitas varias entradas en una sola operación, todas se asignarán al mismo bloque. La puerta de acceso y el horario de ingreso estarán estarán ya indicados. Coloca los nombres, apellidos y DNI + para ciudadanos peruanos; pasaporte o carné de extranjería para extranjeros; y confirma la operación. La entrada digital tiene un código QR qguardado en la cuenta de Ticketmaster y podrá presentarse de manera impresa o desde el teléfono móvil.

El papa en el estacio Nacional

Par este encuentro 51 mil jóvenes podrán asistir a la vigilia con entradas gratis que se podrán adquirir desde el lunes 9 de noviembre disponibles en Teleticket y serán personales, gratuitas e intransferibles.

Más datos para esta fecha:

El encuentro está dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 16 y 35 años .

. Los menores deberán gestionar su ingreso mediante un adulto responsable.

Las puertas del Estadio Nacional abrirán desde las 11 a.m.

Fecha de encuentro: 12 de noviembre