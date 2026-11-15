A pocas horas de la última celebración multitudinaria del pontífice en el Perú, decenas de personas ya se congregan en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco.
A pocas horas de la última celebración multitudinaria del pontífice en el Perú, decenas de personas ya se congregan en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco.
Por Redacción EC

La expectativa por la última misa del papa León XIV en el Perú ya se siente en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. Desde este domingo 15 de noviembre, fieles comenzaron a formar colas para participar en la celebración eucarística que el pontífice presidirá este lunes 16, como parte de la jornada de despedida de su visita apostólica al país.

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