La expectativa por la última misa del papa León XIV en el Perú ya se siente en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. Desde este domingo 15 de noviembre, fieles comenzaron a formar colas para participar en la celebración eucarística que el pontífice presidirá este lunes 16, como parte de la jornada de despedida de su visita apostólica al país.

La ceremonia está programada para las 10:30 a. m. y representa uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios de la visita papal. Los organizadores estiman que el recinto podría recibir a más de un millón de personas.

¿A qué hora abrirán las puertas de Las Palmas?

El ingreso a la Base Aérea Las Palmas comenzará desde las 10:00 p. m. de este domingo 15 de noviembre. Para organizar la llegada de los asistentes, se establecieron horarios escalonados: 10:00 p. m., 1:00 a. m. y 4:00 a. m., según el bloque asignado en cada entrada.

Por ello, quienes ya se encuentran en los exteriores del recinto deberán revisar el horario y la puerta que figuran en su boleto antes de ingresar. Cabe destacar que, no todos los asistentes podrán acceder por el mismo punto ni en cualquier momento.

La Base Aérea Las Palmas será dividida en bloques para distribuir a más de un millón de asistentes. Cada entrada indicará el sector, puerta y horario correspondientes. (Imagen: Arzobispado de Lima). / Diego Aquino Pedraza

¿Qué documentos deben llevar los asistentes?

Para ingresar será indispensable presentar la entrada nominativa con su código QR y el documento de identidad registrado durante la inscripción. Los asistentes deberán respetar la puerta y el horario asignados en su boleto.

La organización también ha recomendado no compartir los códigos QR y llevar la entrada preparada, ya sea en el celular o impresa, para facilitar los controles de seguridad.

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