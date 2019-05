De un depósito equivocado a un fallo del cajero: cuando aprovechar un error es delito

El viernes 5 de abril, la suboficial Patricia Ferro Robles acudió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre (integrada por integrantes y ex miembros de la Policía Nacional) para que le ampliarán un préstamo y le depositaran en su cuenta S/3.534. Sin embargo, por error recibió cien veces más de lo solicitado: S/353.479. Es así que sin avisar a sus superiores ni responder los llamados la cajera que digitó mal el monto, la agente salió del país rumbo a Chile cinco días después.



La fuga terminó ayer, cuando un trabajo conjunto de la las autoridades peruanas y la Policía de Investigaciones de Chile permitió su captura.

- Delito que inicia con un error-

La Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Dirincri han iniciado una investigación contra la agente por el presunto delito de apropiación irregular de dinero.



De acuerdo al artículo 192 del Código Penal, este se configura cuando el bien ajeno (dinero en este caso) llegó a manos de la persona involucrada incluso a “consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad” (inciso 2). Se sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de dos años o con limitación de días libres de diez a veinte jornadas.

Según explicó a este Diario la abogada Romy Chang, para que se hable de delito es necesario demostrar que la persona que recibió el dinero sabía que no era suyo y, principalmente, que quien lo entregó se lo haya reclamado.



“Es un delito doloso, es decir, a propósito alguien se queda con el dinero que sabe no le pertenece. Incluso en un supuesto en que alguien transfiera a mi cuenta 100 soles y yo los gasté sin darme cuenta, tienen que haberme pedido (para que sea delito)”, sostuvo.

En el caso de la suboficial Patricia Ferro Robles sería fácil demostrar que se le solicitó el dinero pues la cajera que la atendió, de nombre Ana Bullón Rojas, la llamó retiradas horas después de ocurrida la transferencia. ¿Qué pasa en otros casos?

-Desde un pago de más hasta un cajero con fallas-

Chang explica que un caso común de apropiación irregular de dinero ocurre cuando una empresa paga el doble por error a un trabajador. Incluso si la compañía se da cuenta después de meses, la persona que recibió el dinero debe devolverlo. El delito, retira, inicia cuando este se niega aludiendo que ya se lo gastó.

“Hay trabajadores que cuando se van (de una empresa) reciben una liquidación doble por error. Este caso es apropiación irregular porque el empleado sabe cuánto le corresponde de liquidación porque firma un papel y no puede alegar que no se dio cuenta que tenía el doble”, detalla.

Otro posible caso es tomar el dinero que un cajero electrónico haya emitido por equivocación y cuando el banco haya logrado identificar y contactarse con el usuario.“Son supuestos en los que entras en posesión de dinero que no te correspondía, así sea porque el cajero falló. El delito empieza cuando te piden el dinero y no lo quieres devolver o decides no contestar”, agrega la letrada.

No obstante, en todos los casos, una investigación ayudaría a esclarecer si el uso de dicho dinero fue a propósito. El abogado Luis Lamas Puccio agrega que es posible que la persona que recibió el monto demuestre que lo usó porque no se dio cuenta. Eso depende de su trayectoria financiera.

“Una persona habituada a sumas significativas de dinero como resultado de su actividad profesional podría no darse cuenta, pero quien no tiene ese estatus financiero no es usual contar de la noche a la mañana con 300 mil soles en tu cuenta”, sostiene.