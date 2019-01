Agente de seguridad es buscado por robo de S/2 millones de camión de caudales

Desde hace una semana Lionel Saavedra Pari (29) se ha convertido en la pieza clave de un robo de poco más de S/2 millones, durante la operación de traslado de dinero en un camión de caudales de la empresa Prosegur.



Se trata de un agente de seguridad. Como parte de su jornada de trabajo, acudió con el vehículo hasta el Mercado de Productores de Santa Anita para realizar el retiro de ocho bolsas de dinero de una agencia bancaria.

Según informe de Reporte Semanal, tras el retiro a la bóveda de recaudo solo llegaron cinco bolsas, faltando millón y medio de soles y 216 mil dólares. Desde ese momento no se conoce el paradero de Saavedra Pari.

Su padre, Félix Saavedra, no cree que sea responsable del robo y dijo que no conoce dónde se encuentra. “La verdad, no lo sé. La empresa Prosegur; ellos saben todos los datos. Si es que se lo han llevado, la empresa sabe”, dijo. Tiene dos hijas y en pocos días se casaría.

Por otro lado, en imágenes de seguridad mostradas por el diario Perú21, se muestra a Saavedra Pari saliendo de su local de trabajo con una vestimenta diferente a la que usó ese día, luciendo una contextura más gruesa. Se sospecha que pudo haber usado la técnica de La momia, es decir, habría llevado el dinero adherido a su cuerpo.