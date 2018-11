Cambistas: el riesgo de vender moneda extranjera en la vía pública [INFORME]

Cuatro ataques contra cambistas se han registrado en Lima en lo que va del año y ocho desde el 2017. Durante el último, ocurrido hace dos semanas, cuatro delincuentes dispararon contra tres cambistas para despojarlos de su dinero, en el cruce de la avenida 28 de Julio y la calle Francisco del Castillo, en Miraflores.



El asalto, que ocurrió a la 1:30 p.m. y cerca de dos entidades bancarias, un centro comercial y oficinas, encendió las alarmas sobre la inseguridad que genera el comercio ambulatorio de moneda extranjera en las calles de la capital.

El general (r) de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha aseguró que este tipo de trabajo genera peligro no solo para aquellos que lo realizan, sino también para los que reciben el servicio y las personas que transitan por los alrededores.

“Es un trabajo informal que se pretende hacer pasar por formal. Para eso [cambio de moneda] existen entidades bancarias y centros autorizados. Debe haber leyes que prohíban dicha actividad. No es dejar gente sin trabajo, sino brindar seguridad”, agregó Pérez Rocha.

Además, el ex oficial afirmó que las comunas son las encargadas de emitir normas en beneficio de la seguridad de los transeúntes que se movilicen en su jurisdicción.

La Municipalidad de Miraflores precisó que en su jurisdicción laboran 207 cambistas formales registrados en la Asociación de Cambio de Moneda Extranjera en Miraflores (Acamem).

“Dichos miembros han sido identificados y registrados por la comuna, institución que autorizó el cambio de moneda extranjera en puntos determinados y específicos del distrito”, se lee en el comunicado.

Según la comuna, todos los cambistas registrados deben portar un chaleco de color granate, con un código QR, que contiene los datos y ubicación del comerciante, así como información relevante en caso de emergencia, como el tipo de sangre o teléfono de un familiar.

Sin embargo, El Comercio recorrió los puntos donde están situados los cambistas en ese distrito y verificó que no todos llevan el código requerido.

CRONOLOGÍA 9/8/2017: Un cambista resultó herido de bala en un intento de asalto en el cruce de la avenida Víctor Andrés Belaunde, en San Isidro.



31/1/2018: Dos cambistas fueron asaltados por cuatro delincuentes que los encañonaron y se llevaron más de S/50 mil, en San Luis.



23/8/2018: Un cambista fue víctima del robo de US$100 mil por una banda de marcas, que lo siguió desde que retiró el dinero de una agencia bancaria en San Isidro.



19/10/2018: En Barranco, dos delincuentes asaltaron y balearon a un cambista. Ocurrió en la cuadra 6 de la avenida Grau.

—Prohibición en la vía—

A diferencia de Miraflores, en el distrito vecino de San Isidro, desde octubre del 2016 se ha prohibido, mediante una ordenanza municipal, realizar transacciones económicas en las calles de su jurisdicción. La multa por incumplimiento de la norma es de 1 UIT, equivalente a S/4.050.

“Los cambistas tuvieron un plazo de 90 días para dejar las calles y pasar a formalizarse a través de casas de cambio o establecimientos comerciales que guarden las medidas de seguridad básicas”, informó la comuna a este Diario.



No obstante, en setiembre del 2017 el Poder Judicial admitió a un grupo de cambistas (seis) una acción de amparo para retornar a las calles, la cual, según la comuna, fue apelada y no puede aplicarse debido a que no se ha otorgado una medida cautelar.

En un recorrido de El Comercio por San Isidro, se observó que son varios los comerciantes que continúan trabajando en las calles.

Según el experto en temas municipales Julio César Castiglioni, las municipalidades no pueden prohibir trabajar a los cambistas porque no realizan una actividad ilícita.

“El tema no está en prohibirlos, sino en regular el comercio para que estén en un solo sitio, con seguridad necesaria, para salvaguardar su integridad, así como de las personas que comercian con ellos”, dijo Castiglioni.



El abogado precisó que, por mandato constitucional, “es la Policía Nacional la encargada de brindar seguridad a los ciudadanos”.

En noviembre del 2016, la Municipalidad de San Borja también prohibió que los cambistas cambiaran moneda extranjera en el distrito.

Un mes después, la comuna de Surco reguló el trabajo de los cambistas. Ellos solo pueden laborar de 10:00 a.m. a 5:30 p.m. y en determinadas zonas