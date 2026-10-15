Colegio Médico del Perú distingue a distintas personalidades por su trayectoria profesional.
Colegio Médico del Perú distingue a distintas personalidades por su trayectoria profesional.
Por Redacción EC

El Colegio Médico del Perú (CMP) entregó, como parte de las actividades por su 62 aniversario de creación, distinciones a diversas personalidades en reconocimiento a su trayectoria profesional y contribución al sector salud.

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