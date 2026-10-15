Colegio Médico del Perú distingue a distintas personalidades por su trayectoria profesional.

El Colegio Médico del Perú (CMP) entregó, como parte de las actividades por su 62 aniversario de creación, distinciones a diversas personalidades en reconocimiento a su trayectoria profesional y contribución al sector salud.

Una de las personalidades condecoradas fue la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas Gonzales, quien recibió la distinción al mérito. La condecoración fue entregada durante la Ceremonia de Distinciones Honoríficas, evento que también reunió a profesionales destacados por sus aportes a la medicina, la docencia, la investigación y la salud pública.

Zulema Tomas Gonzáles es médica anestesióloga pediatra y cuenta con una amplia trayectoria en la atención especializada y la gestión pública de salud. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y ministra de Salud.

La presidenta ejecutiva fue propuesta para recibir la Distinción al Mérito por el Comité de Distinciones Honoríficas del CMP, en reconocimiento a su experiencia y contribuciones profesionales.

Actualmente, al frente de EsSalud, la Dra. Zulema Tomas Gonzáaes impulsa acciones orientadas a fortalecer la atención de los asegurados, mejorar la oportunidad de los servicios y promover una política de humanización que coloca al paciente en el centro de las decisiones institucionales.

Reconocimiento a especialistas de EsSalud Cusco

Durante la ceremonia también fueron distinguidos dos profesionales vinculados a EsSalud Cusco por sus aportes a la atención médica especializada y la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud.

Uno de ellos fue Carlos Fernando Gamio Vega Centeno, médico cardiólogo, docente principal de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), jefe de la Unidad de Cardiología de EsSalud Cusco y exdecano del Consejo Regional VI–Cusco del CMP.

Su reconocimiento destaca su trayectoria asistencial, académica y gremial, así como sus contribuciones al desarrollo de procedimientos cardiológicos de alta complejidad y al fortalecimiento de la atención especializada en la región.

Asimismo, recibió una distinción Eliana J. Ojeda Lazo, especialista en Ginecología y Obstetricia, docente e investigadora, quien se desempeñó como jefa del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco entre 1987 y 2021.

La especialista, quien también fue decana del Consejo Regional VI–Cusco del CMP, fue reconocida por su labor asistencial, académica y científica, así como por sus aportes a la salud de las mujeres cusqueñas.

Estas distinciones ponen en valor la trayectoria de profesionales que, desde la atención hospitalaria, la docencia y la gestión pública, han contribuido al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud de la población peruana.