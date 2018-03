La expectativa por el estreno del capítulo 130 de Dragon Ball Super ha hecho que miles de fans busquen la manera de ver la próxima entrega del anime de forma gratuita y en espacios públicos.



Ante ello, algunas municipalidades del Perú y de países latinoamericanos, como México, han organizado eventos para proyectar de manera masiva el episodio donde se verá el enfrentamiento entre Gokú y Jiren.

Por ejemplo, el municipio de Ancón anunció en Facebook que emitirá en pantalla gigante dicho capítulo en la loza deportiva de Esteras II, frente al club Chacas, el sábado 17 de marzo a las 9 p.m. Minutos antes, la comuna de Nuevo Chimbote hará lo mismo en la Plaza Mayor.

Sin embargo, estas municipalidades no tienen, al parecer, la autorización para difundir los capítulos de manera legal. A través de Twitter, el servicio de streaming Crunchyroll, que cuenta con los derechos para transmitir Dragon Ball Super en América Latina, aclaró que no ha concedido el permiso para alguna proyección.

Además, remarcó que la difusión del próximo capítulo de Dragon Ball Super sin tener los respectivos derechos sería ilegal, por lo que trabaja para que los municipios latinoamericanos lo hagan con autorización oficial.

Por su parte, Toei Animation – Latinoamérica, el estudio creador de Dragon Ball Super, precisó que no ha otorgado ningún permiso para que el anime sea exhibido en estadios, plazas y lugares públicos.

“Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado”, señaló el estudio en su página de Facebook.

“En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten nuestros títulos en las plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería”, agregó.