Juan Joel Cruz Morales, de 22 años, es el vendedor ambulante que ayer fue agredido por un inspector de la Municipalidad de Miraflores.



Su caso se hizo público luego de que una joven identificada como Andrea Soto Serna publicara en Facebook tres videos en los que se observa al joven con las rodillas lastimadas, la mochila rota y el recipiente donde llevaba sus panes quebrado. Según la denuncia de la testigo y del agredido, un agente municipal lo intervino violentamente por vender sin autorización en la avenida Benavides.

Cruz Morales estudia administración bancaria en un instituto y por las mañanas vende desayunos en la vía pública. En declaraciones a Latina, el joven aseguró que lo hace porque su padre no puede trabajar debido a su estado de salud.

“Estaba llorando porque no había vendido nada y se habían llevado las cosas. Me cuesta mucho trabajo hacer todo esto (vender en las calles) porque lo hago por mis estudios y por mi papá que no puede trabajar”, contó.

Cabe indicar que la Municipalidad de Miraflores ha separado de su cargo al inspector involucrado en los hechos. Además, según informó Latina, esta mañana se reunirán con Juan Joel para llegar a un acuerdo.

Los videos publicados en Facebook han sido compartidos más de 119 mil veces.