Huaicos en el sur: estos son los centros de acopio de ayuda para damnificados

Al menos 10 personas han muerto y 8 mil han resultado afectados hasta la fecha debido a huaicos y desbordes que afectan las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, al sur del país, informó ayer el Presidente de la República, Martín Vizcarra.



Los deslizamientos provocados por lluvias intensas han provocado que el Ejecutivo declare en emergencia las provincias afectadas en Tacna (Tarata, Candarave y Jorge Basadre) y los distritos de Arequipa (Aplao, Quequeña y Río Grande).

Asimismo, se declaró emergencia en Moquegua, en los distritos de Carumas y Torata (provincia de Mariscal Nieto); Chocaja, Puquina, Lloque y Omate (provincia de General Sánchez Cerro) y los distritos de Ilo, El Algarrobal y Pacocha (provincia de Ilo).

PUNTOS DE ACOPIO DE DONACIONES

Ante ello, organizaciones han iniciado campañas de recolección de donaciones para los afectados. Se necesita agua, alimentos no perecibles, frazadas y artículos de aseo, principalmente.



1.- El Grupo El Comercio recibe donaciones de frazadas, alimentos no perecibles o agua embotellada en los siguientes puntos:

- Planta Pando (calle Paracas 532, Pueblo Libre)

Horario: de 9 a.m a 6 p.m.



- Puntos de distribución de Publimetro (Ingresa a este enlace para conocer todas las direcciones)

Horario: de 7a.m. a 10 a.m.



Toda la ayuda será enviada en el avión solidario de Latam Airlines Perú.

2.- Cáritas, organización de la Iglesia Católica, acopia alimentos no perecibles, artículos de limpieza y aseo personal, así como frazadas, en la Calle Omicrón 492 - Parque Internacional de Industria y Comercio, Callao. El horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Los interesados también pueden hacer sus donativos en la sede de RPP, situada en Paseo de la República 3866 - San Isidro.



3. La ONG Juguete pendiente también recibe donaciones de dinero para ayudar a damnificados de Tacna, Moquegua y Arequipa. Los interesados pueden depositar a BCP Cuenta Corriente en Soles: 1932411148029

CCI: 002 19300241114802919

SWIFT: BCPLPEPL

Razón Social: Juguete Pendiente

RUC: 20601904901

4. En Tacna, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Prefectura iniciaron una campaña para recibir donaciones de ropa, agua y alimentos no perecibles. Los puntos de acopio son: Plaza Zela en el Cercado de Tacna y la Plaza Pérez Gamboa en el distrito de Gregorio Albarracín.

- Habilitan bonos de mensajería en zonas de emergencia-



Debido a las intensas lluvias y huaicos en el sur del país, Movistar ofrece SMS ilimitados a sus clientes prepago de algunos distritos de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna mientras dure la emergencia. Asimismo, durante este incidente el servicio Teléfonos de Uso Público será gratuito en las siguientes localidades.



Departamento de Tacna

• En la provincia de Candavare: Huanuara y Quilhuani.

• En la provincia de Tarata: Sitajara, Susapaya, Héroes Albarracín, Ticaco, Estique-Pampa y Estique.

• En la provincia de Tacna: Calana, Pocollay, Gregorio Albarracín, Pachia, Ciudad Nueva, Tacna, Inclán, Sama y Palca.

• En la provincia de Jorge Basadre: Ilabaya.



Departamento de Moquegua

• En la provincia de Mariscal Nieto: Cuchumbaya, Moquegua y San Cristóbal.

• En la provincia de General Sánchez Cerro: Coalaque, La Capilla, Quinistaquillas, Icuña, Yunga, Unicas y Matalque.



Departamento de Ayacucho

• En la provincia de La Mar: Ayna, Santa Rosa, Tabo y Samugari.

• En la provincia de Huanta: Sivia, Huanta y Llochegua.

• En la provincia de Salcuyo Uno: Uchuraccay y Canayre.



Departamento de Cusco

• En la provincia de La Convención: Santa Ana y Kimbiri.



Departamento de Madre de Dios

• En la provincia de Tambopara: Tambopata.



Departamento de Arequipa

• En la provincia de Castilla: Aplao.



Departamento de Puno

• En la provincia de Melgar: Orurillo.

• En la provincia de Azangaro: Asillo.

• En la provincia de Sandia: Phara.



De igual forma, la empresa Entel habilitó SMS y Messenger gratuitos en las zonas afectadas de Arequipa, Moquegua y Tacna.