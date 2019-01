Miraflores: puente en bajada Balta permanece cerrado tras accidente

Desde ayer, docenas de veraneantes que se dirigen a las playas de Miraflores no pueden utilizar el puente ubicado en dirección a la Av. Benavides en la bajada Balta debido a que este se encuentra clausurado por el municipio distrital como medida preventiva tras el choque de un auto.

El accidente vehicular que dañó el puente de madera “Intihuatana”, ocurrió en la madrugada de ayer. De acuerdo a un medio de comunicación, el responsable de impactar contra la base de la estructura fue un hombre extranjero que se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Frente a este hecho, personal de la gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores clausuró de forma preventiva la estructura.



El Comercio acudió al lugar y pudo evidenciar que decenas de personas tenían que cambiar de ruta, ya que el camino hacía la Costa Verde termina justo en el inicio del puente. Algunas personas optaban por ir por las veredas del medio, mientras otras volvían a subir por Balta.

Un grupo de jóvenes y un adulto mayor cruzaron el puente cuando los agente de seguridad no se encontraban en la zona. Ante esto, los dos inspectores se posicionaron en el lugar para que las personas que no respeten las mallas no pasen por el puente.“Ahora nosotros nos vamos a quedar aquí para asegurarnos de que no utilicen este puente", dijo un personal de serenazgo.



En el siguiente video se pueden ver a algunas personas que intentan utilizar dicho puente sin éxito. Los agentes municipales se encuentran en la zona para informar a los peatones que opciones de desvíos tienen.

Video: El Comercio

—Respuesta del municipio—

Un representante del municipio de Miraflores informó a El Comercio que el puente será reparado lo antes posible. “Gerencia de Obras acudió al lugar para evaluar el daño provocado en las estructuras del puente de madera, ya que se han afectado una de sus columnas. El día de mañana nos dirán cuando se habilitará nuevamente el puente", señaló.