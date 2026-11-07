Resumen

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Rosa Crovetto Alvarado, quien cumplirá 90 años este 7 de noviembre, visitó las instalaciones de El Comercio tras más de cuatro décadas resolviendo sus tradicionales geniogramas. (Foto: Hugo Pérez / GEC).
Rosa Crovetto Alvarado, quien cumplirá 90 años este 7 de noviembre, visitó las instalaciones de El Comercio tras más de cuatro décadas resolviendo sus tradicionales geniogramas. (Foto: Hugo Pérez / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

A pocos días de cumplir 90 años, Rosa Crovetto Alvarado vivió una experiencia especial en las instalaciones de El Comercio, el Diario que la ha acompañado durante más de cuatro décadas. Su afición por los tradicionales geniogramas, que comenzó como una costumbre familiar, se ha convertido en una actividad cotidiana que mantiene hasta la actualidad. Esta vez, sin embargo, fue ella quien protagonizó una historia entre las páginas y los recuerdos del periódico.

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