El diario El Comercio celebró este 4 de mayo su 187 aniversario en una ceremonia realizada en el hall central de su sede en el Centro de Lima y que reunió a periodistas y trabajadores de distintas áreas.

Durante el acto, el director periodístico, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, destacó el legado histórico del medio y recordó el lema fundacional del diario, “orden, libertad y saber”. En su intervención, subrayó que estos principios surgieron en un contexto de inestabilidad política en el Perú republicano, pero que se mantienen vigentes hasta hoy como eje del trabajo periodístico.

“El Comercio apostaba por el saber, por la información, porque era la única manera de formar ciudadanos comprometidos con el país. Bien informados tomamos buenas decisiones”, señaló. En esa línea, reafirmó el compromiso del diario con la difusión de información veraz y con la defensa de valores democráticos, especialmente en un contexto político que calificó como desafiante.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del diario, dando un discurso durante el brindis institucional celebrado en el hall de El Comercio por su 187 aniversario (Foto: Mario Zapata / GEC.)

Arévalo también resaltó el rol histórico del medio en la promoción de cambios sociales, recordando campañas emblemáticas como la que impulsó la abolición de la esclavitud en el Perú. Asimismo, destacó el trabajo actual de periodistas que lideran iniciativas y proyectos que buscan generar impacto más allá de la cobertura diaria.

El director periodístico puso énfasis en el carácter colectivo del diario y agradeció a los trabajadores por su compromiso. “El Comercio es lo que es gracias a ustedes, a los periodistas y a todos los que hacen posible que este proyecto siga vigente, no solo en el impreso, sino también en su plataforma digital”, afirmó.

Por su parte, el gerente general del Grupo El Comercio, José Manuel Jurado Gómez, expresó su optimismo respecto al futuro del medio, destacando su proceso de transformación digital y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. “Estamos más vivos que nunca y con más ilusión y futuro. Tenemos mucho por delante”, indicó.

Jose Manuel Jurado Gomez, gerente general, dando un discurso durante el brindis institucional celebrado en el hall del diario El Comercio por su 187 aniversario (Foto: Mario Zapata / GEC.)

El evento culminó con un brindis simbólico entre los asistentes, en un ambiente de celebración que reflejó el espíritu de una redacción que, a 187 años de su fundación, busca seguir adaptándose a los cambios sin perder de vista sus principios fundacionales.

De la tinta al entorno digital

A lo largo de sus 187 años, El Comercio ha transitado desde sus primeras ediciones impresas en una Lima en formación hasta consolidarse como un medio multiplataforma. Este proceso ha implicado la adaptación a nuevas tecnologías y la incorporación de herramientas digitales.

Trabajadores del diario El Comercio disfrutan del brindis institucional celebrado en el hall del diario El Comercio por su 187 aniversario de trayectoria periodística el 04 de mayo (Foto: Mario Zapata / GEC.)

En esa transformación, el diario ha buscado mantener intacto su compromiso con la información veraz y la formación de ciudadanos, trasladando sus valores fundacionales al ecosistema digital.

Pastel de conmemoración para el brindis institucional celebrado en el hall del diario El Comercio por su 187 aniversario de trayectoria periodística el 04 de mayo (Foto: Mario Zapata / GEC.)

Hoy, con proyectos vinculados a innovación y el uso de inteligencia artificial en desarrollo, El Comercio se proyecta hacia el futuro con una redacción más integrada, dinámica y preparada para los desafíos del periodismo contemporáneo.