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Resumen

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El diario El Comercio celebró este 4 de mayo su 187 aniversario en una ceremonia realizada en el hall central de su sede en el Centro de Lima y que reunió a periodistas y trabajadores de distintas áreas.

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