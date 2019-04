La ruinas que el fuego dejó en Mesa Redonda | INFORME

Treinta inmuebles quedaron destruidos y, aproximadamente, el 10% del templo Jesús Reparador (construido en el siglo XVIII y con reparaciones posteriores a la década de 1940) se quemó tras el incendio del Viernes Santo en Mesa Redonda.



En total, según informó la Municipalidad de Lima, se perdió el 30% de la manzana formada por los jirones Paruro, Santa Rosa (antes Miró Quesada), Andahuaylas y Cusco. La galería Capón Center se salvó con las justas de las llamas.

Ayer por la mañana, luego de más de 11 horas de incendio, el aire era irrespirable. Los bomberos y treinta operarios municipales que apoyaban en la remoción de escombros debieron usar mascarillas.

El fuego no solo dañó viviendas y depósitos donde se almacenaba material inflamable, así como productos de limpieza y perfumería, sino también algunas construcciones con valor patrimonial que, en las últimas décadas, habían sido modificadas para levantar galerías y cuartos precarios.

“En febrero fotografié esta zona. El predio estaba todo descuidado”, dice Vladimir Velásquez, director del proyecto cultural Lima Antigua, señalando la quinta ubicada entre los jirones Cusco y Santa Rosa (cuadra 7), donde se inició el siniestro. Velásquez, usando de referencia un plano del siglo XVIII, indica que en la zona existía un colegio llamado San Pedro Nolasco.

“También había un claustro. Los conventos, por lo general, tenían un piso. Esto debió tener un patio, jardines, fuentes. Todo desapareció con la intervención clandestina y el predio se fue tapando. Lo único que quedó de eso es una portada en forma de arco”, cuenta.

El arco fue levantado en 1774 y tiene una inscripción en latín: “Initium sapientiae timor Domini”, que podría traducirse como “el principio de la sabiduría es el temor a Dios”. Esta construcción ha sobrevivido terremotos, guerras y, ahora, este último incendio.

—Medidas de seguridad—

Ayer, durante un recorrido en la zona afectada, el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que el incendio se propaló debido a la informalidad. “Tenemos almacenes informales con material altamente inflamable. Eso es lo que ha originado que el fuego se propague tan rápido y sea tan difícil poder apagarlo”, señaló.

Según la comuna capitalina, algunos de los locales contaban con permiso de Defensa Civil y licencia de funcionamiento desde la gestión anterior. Sin embargo, había depósitos clandestinos declarados como “domicilios”, que no habían sido fiscalizados.

Para evaluar y fiscalizar los locales, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que durante tres semanas se restringirá el acceso vehicular y peatonal a Mesa Redonda. El control se extenderá también a los negocios alrededor del Mercado Central. Durante este tiempo, dice Muñoz, se identificará a aquellos locales que no cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

En tanto, la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, pidió a la población no acudir a Mesa Redonda debido al alto nivel de contaminación y material particulado que existe en el aire. Indicó que se hará un monitoreo de la calidad del aire y el riesgo ambiental en la zona.



​ Incendios en el 2019

14/1/2019 Los bomberos controlaron, en la madrugada, el incendio en un edificio de viviendas en el cruce de las avenidas Grau y Abancay, en el Centro de Lima. Una gran humareda salía por las ventanas y eso alarmó a los residentes. Hubo una rápida evacuación.



12/2/2019 Un incendio en una fábrica de plásticos informal en Huachipa se inició a las 3:30 p.m. El siniestro fue catalogado como código 3 (incendio de grandes proporciones). Para controlarlo, se necesitaron 22 unidades de bomberos. La Municipalidad de Lima dispuso el cierre definitivo de la fábrica.



18/3/2019 Un incendio que se inició a las 3:11 a.m. consumió un almacén de la Municipalidad del Callao. Ocho unidades de bomberos controlaron la emergencia. No hubo muertos ni heridos. En el local se almacenaban productos altamente inflamables.



20/4/2019 A las 11:45 a.m. empezó el fuego en un depósito en la cdra. 4 de la Av. Morales Duárez, en el Cercado. Doce unidades de bomberos atendieron la emergencia. El inmueble era un almacén de productos de ferretería.