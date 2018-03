Surco: hacía colectivo y trasladaba a pasajeros en la maletera

La policía de tránsito realizó esta mañana un operativo en contra el transporte informal en la Panamericana Sur, a la altura de los puentes Benavides y Primavera, en Surco. Los agentes encontraron de todo, desde infracciones leves hasta graves faltas contra el reglamento de tránsito.

Una de las situaciones que más llamó la atención se dio durante la intervención de un auto particular que era usado para realizar colectivo. Se trata de un station wagon color azul de placa Z2J-606 que trasladaba a pasajeros en la maletera.

Los agentes detuvieron el auto y de la maletera salió una joven, una situación que está prohibida en el reglamento de tránsito. El chofer no supo explicar la situación. Además, la policía informó que el auto no tenía el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para vehículos de transporte público, sino uno particular. En caso de un accidente, este seguro no brindaría cobertura a los pasajeros.



