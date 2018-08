Fotógrafo peruano ganó en Londres el Bird Photographer of the Year 2018

En el zoológico de Madrid hay una reserva especial para los flamencos caribeños. Van y vienen por el parque, y el visitante puede pasear entre ellos. Ese día, Pedro Jarque los retrata de cerca. Y no sabe por qué, de pronto las plumas se erizan y dos grupos se enfrentan a picotazos, levantando en la riña una nube de agua y polvo. El fotógrafo recuerda el ruido tremendo, mientras no suelta el dedo del disparador de su cámara hasta el final de la pelea.

Horas después, ya en casa, Jarque selecciona las imágenes que más le gustaron. En ellas había drama, movimiento, plasticidad. Por años, ha hecho fotografía de animales en cualquier contexto, sea en estado salvaje o en cautiverio, en parques naturales o zoológicos, imágenes que luego interviene digitalmente, aislándolas de su contexto gracias a un fondo negro con una sutil luminosidad para mayor efecto.

Pedro Jarque Krebs (Foto: Facebook)

PELEA CON PREMIO

Aunque suelen ser una categoría incluida en distintos concursos de fotografía de vida salvaje, las aves también tienen su propia competición internacional: el Bird Photographer of the Year, premio que, el domingo pasado, reconoció la obra fotográfica del artista peruano.



De origen británico, esta competición es organizada por Nature Photographers Ltd junto con el British Trust for Ornithology, entidad benéfica dedicada al estudio de la vida silvestre. El premio se compone de siete categorías (Retrato, Aves en su Ambiente, Atención al Detalle, Comportamiento de las Aves, Aves en Vuelo, Aves de Jardín y Ciudad, e Imagen Creativa), además del premio especial del certamen y otro más al mejor portafolio. En esta edición, los participantes provinieron de más de 60 países. Con la foto “Black Friday”, que registra aquel memorable combate entre flamencos, Jarque resultó ganador absoluto al imponerse en la categoría Imagen Creativa (que acepta la manipulación digital fotográfica), y luego las cinco mil libras (US$ 6.500) correspondientes al vencedor absoluto del certamen. "Rob Read, miembro de la organización y juez, me dijo que mi foto era una imagen poco menos que explosiva, un ejemplo de punk rock fotográfico", recuerda el artista peruano.

Pedro Jarque Krebs (Foto: Facebook)

El premio se lleva a cabo cada año en una feria organizada en la localidad de Rutland Water, dos horas al norte de Londres. Es un patio de recreo con instalaciones para deportes acuáticos, reservas naturales, centro de aventura al aire libre y rutas para ciclismo y caminata. Durante tres días, cerca de 20 mil amantes de la ornitología se reúnen allí para conocer las novedades tecnológicas para la observación de aves.

"En Inglaterra, la práctica del 'birdwatching' está extendida más que en cualquier otra parte de Europa. En España [país donde reside], no he visto nada parecido", señala Jarque. Para él, las aves son los animales más complejos para seguir dentro de la fotografía de la vida salvaje. Sobre todo al momento del vuelo, exigen mayor seguimiento y rapidez en el enfoque. Asimismo, se necesitan ópticas de mayor alcance para acercase al objetivo, y el peso de estos lentes hace todo más inestable. "A eso, sumemos que las aves son muy asustadizas y exigen estar siempre camuflado", afirma.

MEMORIAS PERUANAS

Por supuesto, hay en esos flamencos blanquirrojos una sintonía con historias que los peruanos reconocemos propias, y con las que el fotógrafo limeño y filósofo por la Universidad de La Sorbona en París, se identifica: "Nuestra bandera se inspiró en los colores de las parihuanas, una especie de flamencos que soñó José de San Martín". Por cierto, además del simbolismo patrio, la pelea plumífera bicolor permite deslizar una metáfora de la actual coyuntura política: peruanos picándonos entre nosotros mismos.



Será por eso que otra de sus imágenes, que resultó con mención honrosa en la categoría Atención al Detalle, resalte el primer plano de un 'Gyps fulvus', conocido como buitre leonado, que Jarque tituló: "El político". "Suelen llamar 'buitre' a los políticos, pero estas aves no tendrían que sufrir aquella mala fama. Son animales magníficos y fascinantes", explica el fotógrafo. Por supuesto, los títulos de sus imágenes pueden resultarnos anecdóticos, pero tienen que ver con la intención de un creador que busca impregnar de humanidad sus retratos animales. "Mi objetivo principal es sensibilizar a las personas sobre el peligro de extinción en el que se encuentran hoy la mayoría de las especies a causa de la expansión humana. Busco que las imágenes tengan empatía y hay un reconocimiento casi humano en estos seres", añade.