"Avengers: Endgame": sorteamos entradas dobles para la función de medianoche

"Avengers: Endgame" es el estreno cinematográfico más esperado del año. Basta con recordar que las webs en diferentes puntos del mundo colapsaron el día en que salieron a la venta los boletos para la función de estreno. El Perú no se ha librado de esta fiebre.

En el primer día de preventa en el país se vendieron 180.000 entradas. Incluso se abrieron funciones a las 6 a.m. para poder darle mayor oportunidad a los fans. Pero si, pese a todos tus esfuerzos, no has conseguidos boletos, tenemos una buena noticia para ti.

►"Avengers: Endgame": el antes y después de los superhéroes de Marvel | Parte 2

►"Avengers: Endgame" completa la historia del Capitán América, asegura Chris Evans



El Comercio sorteará 5 entradas dobles para la función de medianoche que se realizará en el Cinemarck del Jockey Plaza. ¿Quieres acceder a una de ellas? Sigue los siguientes pasos:

DEJA TUS DATOS AQUÍ y mántente alerta a los resultados.

Tráiler de "Avengers: Endgame" en Super Bowl. (Video: YouTube)