"Avengers: Infinity War" es colosal y recompensa tu expectativa

Me es difícil escribir de "Avengers: Infinity War" sin hacer spoilers. Aquí, más que cualquier otra cinta del Universo Cinematográfico de Marvel o incluso DC, hay tantos elementos tan relacionados con la trama que el menor traspié puede arruinarte la diversión.

Pero los directores no solo quieren que la pases bien en el cine. Luego de 10 años, en los que Marvel Studios pasó de ser un competidor pequeño a un peso pesado de Hollywood, hay expectativas que cumplir con fans que han invertido tiempo, dinero y se han vinculado emocionalmente con los personajes. Para bien o para mal, Iron Man, Hulk, la Viuda Negra y compañía son íconos de la cultura popular.

La llegada de Thanos (Josh Brolin) se anuncia desde el 2012 en los créditos finales de "The Avengers". Seis años de expectativas que deben ser pagados bien o, de lo contrario, la marca que Kevin Feige ha trabajado tanto en construir podría perjudicarse.

Los Russo saben hacer su trabajo, por ello "Avengers: Infinity War" se siente ágil a pesar de contar con 20 héroes. Demasiados personajes, cada uno con su propia historia y misión. Dividirlos en equipos se vuelve necesario para mantener un orden y, como muestran los adelantos, aprovechar personalidades que van a entrar en conflicto.

Resulta una sorpresa que, además de todos esos héroes, la película tenga tiempo para explorar las motivaciones del villano. Thanos, a quien solo hemos visto por segundos en las anteriores películas, tiene un generoso arco de historia. No es un secreto que los antagonistas de Marvel están en debe, monigotes —salvo contadas excepciones— con la función de causar problemas, por lo que Thanos escala el ránking sin esfuerzo.

"Avengers: Infinity War" tiene demasiadas tramas y no se molesta en explicar todas; asume que estás al tanto, lo cual reduce la sobreexposición de datos y te lleva directo a la acción (no vayas a verla con alguien no familiarizado al MCU). Eso sí, invierte lo suficiente en los personajes necesarios para llevar la historia hacia adelante, lo cual deja a otros solo en rol de apoyo.

También ocurre lo contrario, como darle espacio a dinámicas que no funcionan, como Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) con Vision (Paul Bettany), o invertir demasiado tiempo en Thor (Chris Hemsworth), que a pesar de tener una misión crucial y contar con el humor que proporcionan Rocket (Bradley Cooper) y Groot (Vin Diesel); parece estar en un cómodo paréntesis.

"Avengers: Infinity War" tiene un inicio, medio y desenlace claro. Pero lo que ocurre en estos puntos no es lo que esperarías de tu típica película de superhéroes. De inicio a fin tiene más en común con el tercer acto de otras historias, pues las consecuencias se sienten reales. No importa lo que ocurra en "Avengers 4", nada podrá quitarte de la mente ese final (los hermanos Russo tienen mucho que explicar en los próximos días).

En el ránking del Universo Marvel, "Avengers: Infinity War" está por debajo de historias más compactas como "The Winter Soldier", "Black Panther" e incluso "Civil War", pero si la cinta vale es por haber tenido ambición colosal y pagar de sobra a todos los que, emocionados, la esperamos por años. Es el fin de una era, pero también el un inicio de algo más grande.

DATO

"Avengers: Infinity War" está en cines de Perú desde este jueves 26, viernes 27 en Estados Unidos. La secuela llegará a los cines en 2019.